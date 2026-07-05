Todo parece indicar que José Manuel Sierra Sabogal, el ‘Zarco Aldinever’, fue abatido en los Llanos Orientales. El disidente de las Farc y jefe de la Segunda Marquetalia habría muerto en medio de un enfrentamiento armado contra el Eln en dicha región de Colombia.

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Dicha novedad la confirmó en revista Semana Otty Patiño, el alto comisionado para la Paz, quien aseguró que Sierra Sabogal murió. Este criminal es el principal señalado de haber ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay en junio de 2025; el entonces senador falleció dos meses después por el ataque armado ocurrido en Bogotá.

Patiño agregó al medio que la información la proporcionó una fuente confiable de inteligencia, las cuales manifestaron que el cuerpo del agitador fue arrojado al río Arauca. A su vez, el comisionado explicó en Semana que la caída de ‘Aldinever’ se dio exactamente a manos de la estructura de alias ‘Pablito Arauca’, del Eln. También reiteró que es una certeza, ya que las fuentes que informaron el hecho son de fiar.

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“Lo que me aseveran fuentes confiables, bastante confiables, es que ese señor murió en manos de ‘Pablito Arauca’, del Eln. A él no lo enterraron, su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca. Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos”, dijo Patiño en Semana.

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