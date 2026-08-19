Por: CENET

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que el sector empresarial anunció donaciones por un total de $262.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y apoyar la reconstrucción de Colombia.

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De acuerdo con el mandatario, el Grupo Tecnoquímicas (TQ) manifestó su intención de donar $50.000 millones, mientras que Bavaria anunció un aporte de $12.000 millones. A estos recursos se suman los $200.000 millones que, según informó De la Espriella, decidieron donar el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento.

“El Grupo Tecnoquímicas (TQ) ha manifestado su intención de donar $50.000 millones, y Bavaria, por su parte, $12.000 millones, para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, señaló el presidente.

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De la Espriella agradeció a las compañías por los recursos anunciados y vinculó los aportes con las labores que deberán desarrollarse para atender las consecuencias de la emergencia y avanzar en la reconstrucción.

“Mi profundo agradecimiento a estas empresas por este aporte fundamental”, expresó el mandatario.

El presidente también informó sobre la decisión de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento de realizar una donación de $200.000 millones. Según indicó, los recursos estarán destinados, al igual que los aportes empresariales previamente anunciados, a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.

“Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, afirmó De la Espriella.

El jefe de Estado agradeció a la pareja por el aporte y señaló que los recursos se suman a las contribuciones realizadas por empresas y ciudadanos para atender la situación derivada de la tragedia.

“Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria”, manifestó.

Con los anuncios dados a conocer por el presidente, los aportes mencionados corresponden a $50.000 millones de Tecnoquímicas, $12.000 millones de Bavaria y $200.000 millones de Sarmiento Angulo y Gutiérrez de Sarmiento, para un total de $262.000 millones.

De la Espriella sostuvo que la respuesta frente a la emergencia también ha estado acompañada por acciones de solidaridad provenientes del sector empresarial y de la ciudadanía.

“En medio de tanto dolor, esta tragedia también ha mostrado la mejor cara de nuestros empresarios y del pueblo colombiano: la solidaridad patriótica”, afirmó.

El mandatario señaló que los recursos anunciados hacen parte del esfuerzo que, según indicó, deberá realizarse de manera conjunta para atender las necesidades derivadas de la tragedia y avanzar en las tareas de reconstrucción.

“Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, dijo.

Finalmente, De la Espriella destacó la participación de quienes han decidido realizar aportes en medio de la emergencia y afirmó que las circunstancias actuales permiten identificar el compromiso ciudadano frente a la situación que atraviesa el país.

“En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, concluyó el presidente.

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