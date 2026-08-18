Por: Portal Bogotá

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Después del sismo que impactó varias regiones de Colombia, la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha reforzado su compromiso para respaldar a las comunidades afectadas. Con una respuesta ciudadana masiva entre el 11 y el 17 de agosto de 2026, se recolectaron más de 2.300 toneladas de ayudas, incluyendo alimentos, insumos básicos y elementos para cubrir las necesidades primarias de quienes resultaron damnificados. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta operación se ha realizado en coordinación con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca, lo que ha permitido implementar una logística eficiente para recibir, clasificar, organizar y posteriormente movilizar las donaciones hacia las zonas que más apoyo humanitario requieren.

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Según los balances oficiales, hasta el momento ya se han despachado 2.141 toneladas en 172 envíos distribuidos por diferentes regiones afectadas, mientras el proceso logístico continúa con los elementos pendientes en los puntos de acopio de la ciudad. Una de las sedes principales de recepción de ayudas sigue siendo el Palacio de los Deportes, ubicado en la avenida calle 63 #59A-06, cerca del Complejo Acuático El Salitre y el parque de Los Novios, que permanece habilitado para donaciones en especie. Las autoridades invitan a la ciudadanía a llevar donaciones que incluyan agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas, toldillos, así como alimentos no perecederos como arroz, pastas, aceite, enlatados, granos, harina, panela y leche en polvo. También se requieren suministros de primeros auxilios entre los que figuran tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos. Entre los artículos de higiene personal más importantes se destacan jabón, shampoo, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales de todas las tallas y toallitas húmedas.

Además de las donaciones en especie, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca ha activado mecanismos para recibir aportes económicos a través de su sitio web, por código QR o con la clave asignada para transferencias digitales. Este soporte financiero facilita la atención en municipios de departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío y otros que resultaron impactados por el terremoto, potenciando la capacidad de respuesta ante la emergencia. La Alcaldía Mayor de Bogotá hace un llamado a la solidaridad, invitando a quienes puedan aportar, a sumarse por medio de estos canales oficiales para seguir ayudando a las miles de familias damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo donar ayudas en Bogotá para los damnificados por el terremoto?

Los ciudadanos de Bogotá pueden entregar sus donaciones físicas en el Palacio de los Deportes, ubicado en la avenida calle 63 #59A-06. Este centro de acopio recibe alimentos no perecederos, elementos de aseo, suministros de primeros auxilios y enseres básicos. Así mismo, la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca ofrece canales digitales y cuentas bancarias para quienes deseen aportar con donaciones económicas.

¿Qué tipo de insumos y alimentos se necesitan para las ayudas humanitarias entregadas en Bogotá?

Los principales elementos solicitados incluyen agua potable en botellas, alimentos no perecederos como arroz, pastas, enlatados de fácil apertura, granos, harina y leche en polvo. Además, se requiere ropa de cama (mantas, cobijas, colchonetas), toldillos, insumos de primeros auxilios (como tapabocas, gasas, alcohol, guantes) y artículos de aseo personal, incluyendo pañales y toallitas húmedas, fundamentales para atender a las comunidades afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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