Por: Portal Bogotá

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La programación musical de este año en la localidad de Usaquén ofrece a los asistentes una experiencia única con la llegada de los Escenarios Móviles, iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Bajo el nombre de 'Tríptico – Músicas Campesinas', esta jornada, programada para el 22 de agosto de 2026, busca resaltar y celebrar las raíces rurales de la música colombiana, conectando las tradiciones del campo con la cotidianidad de la ciudad. La propuesta pretende acercar al público a sonidos que han contribuido significativamente a la construcción de la memoria cultural del país y que mantienen un diálogo constante con la vida urbana actual.

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El evento logrará reunir a dos artistas provenientes de Francia, quienes se integrarán en el escenario con diversas bandas locales, evidenciando así una riqueza musical y un intercambio cultural notable. La participación francesa destaca el carácter internacional del encuentro, aunque la información proporcionada no precisa los nombres de los artistas galos ni más detalles sobre su estilo o trayectoria.

Entre los invitados nacionales figuran agrupaciones como el Grupo de Gaitas y Tamboras Candelaria - Uniminuto, As de Nota, Los Camándulas y Parranderos Folk. Estas bandas, reconocidas en distintos espacios de la música tradicional colombiana, representarán en escena la diversidad de expresiones sonoras del campesinado. La inclusión de instrumentos emblemáticos como la gaita y la tambora, así como la variedad de repertorios, permitirá que los asistentes se acerquen a diferentes géneros, ritmos y propuestas interpretativas propias del campo colombiano.

La entrada al concierto será libre, lo que fomenta la participación ciudadana y democratiza el acceso a actividades artísticas de calidad. El evento fue anunciado de acuerdo con información emitida por Idartes, entidad reconocida por su articulación en el desarrollo y fomento de espacios culturales en Bogotá.

¿Qué son los Escenarios Móviles de Idartes y cuál es su propósito?

Los Escenarios Móviles de Idartes son plataformas culturales itinerantes organizadas por el Instituto Distrital de las Artes, con el objetivo de llevar presentaciones artísticas a diferentes barrios y localidades. Su fin es acercar la cultura a diversas comunidades, promoviendo la participación y el acceso libre a espectáculos de calidad.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto 'Tríptico – Músicas Campesinas' en Usaquén?

El concierto 'Tríptico – Músicas Campesinas', parte de los Escenarios Móviles de Idartes, tendrá lugar el 22 de agosto de 2026 en la localidad de Usaquén, Bogotá. La entrada será libre y el espectáculo comenzará a las 12:00 pm, según lo informado por Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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