Por: Portal Bogotá

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Bogotá da un nuevo paso en la mejora de su movilidad con la puesta en servicio de la extensión de la troncal Américas, ubicada sobre la avenida Ciudad de Cali, una obra que forma parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la infraestructura fortalece el suroccidente de la ciudad y permite una mayor integración con la apertura de tres nuevas estaciones: Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia.

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Con esta ampliación, miles de usuarios verán optimizado su transporte, ya que los servicios que transitan por el corredor ahora se identificarán con la letra Z. Esto trae consigo rutas directas y ajustes en los recorridos actuales. Un dato relevante es la entrada en operación de 50 buses articulados eléctricos de tipología dual, vehículos descritos como únicos en el mundo por sus características operativas, de acuerdo con TransMilenio. Estos buses se integran progresivamente, en paralelo al avance de la infraestructura y la extensión de la troncal, impactando positivamente a barrios de localidades como Bosa y Kennedy.

Entre las modificaciones principales está la ruta F63 – Z63, una ruta articulada dual eléctrica que conecta directamente las zonas de Bosa/Tibanica, Pradera y Plaza Central. El recorrido F63 incluye paradas en Tibanica - Primavera, Los Laureles, Islandia, avenida Ciudad de Cali con calle 58 Sur, avenida Ciudad de Cali con calle 52A Sur, Banderas y termina en Pradera - Plaza Central. En sentido inverso, la Z63 parte de Pradera - Plaza Central, pasa por Banderas y recorre nuevas paradas hasta llegar a Tibanica - Primavera.

Asimismo, la ruta A61 – F61 amplía su recorrido desde el Portal Américas hasta la estación Tibanica – Primavera y modifica su identificador de retorno a Z61, agregando paradas como Distrito Grafiti y Ricaurte. Este servicio ya no opera en Portal Américas, Banderas ni Biblioteca Tintal. Los horarios de operación son diferenciados entre la mañana y la tarde, abarcando desde las 4:30 a.m. hasta las 10:00 a.m. y desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., según el sentido.

La C19 – F19 también extiende su trayecto, llegando hasta Portal Américas y sumando paradas como Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57. Sus horarios se extienden de 4:30 a.m. a 10:00 p.m., brindando mayor cobertura y facilidad a los usuarios. Este avance, informado por TransMilenio y la Alcaldía, busca transformar el sistema de transporte y facilitar los desplazamientos diarios; por ello, recomiendan mantener la Tarjeta TuLlave cargada y utilizar la aplicación oficial TransMiApp para estar informado sobre las novedades del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas rutas y estaciones de TransMilenio en la extensión de la troncal Américas?

Con la extensión de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali, TransMilenio habilitó las estaciones Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia. Además, se implementaron rutas como la F63 – Z63, una línea articulada dual eléctrica que conecta Bosa/Tibanica con Pradera y Plaza Central. También la ruta A61 – Z61 y la C19 – F19 ampliaron sus trazados y paradas, facilitando la movilidad en el suroccidente de Bogotá.

¿Qué son los buses articulados eléctricos de tipología dual que llegan a TransMilenio?

De acuerdo con información oficial, los buses articulados eléctricos de tipología dual son vehículos únicos en el mundo por sus características de operación. Se caracterizan por su capacidad de funcionar tanto de manera eléctrica como dual, lo cual significa que pueden adaptarse a distintos corredores del sistema TransMilenio, contribuyendo así a un transporte público más eficiente y sostenible en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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