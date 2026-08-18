Por: Portal Bogotá

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Bogotá extiende su acompañamiento y servicios institucionales a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas, mediante jornadas especiales en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el proyecto Casa de Todas acerca orientación jurídica, atención psicosocial, servicios de salud y otras alternativas de apoyo, especialmente a quienes suelen encontrar barreras para acceder a estas rutas desde una sede fija.

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Durante los días miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026, Casa de Todas se traslada a localidades como Bosa y Los Mártires con el objetivo de garantizar el acceso a derechos y servicios. Específicamente, el miércoles 19 se lleva a cabo una jornada interinstitucional en la Manzana del Cuidado de Los Mártires, en El Castillo de las Artes. En este lugar, profesionales brindan atención psicosocial, asesoría sociojurídica, acompañamiento desde trabajo social, así como orientaciones enfocadas en el cuidado menstrual y psicoemocional.

En este contexto, la Subred Centro Oriente de Salud también se suma a la jornada, facilitando la realización de pruebas para VIH (virus de inmunodeficiencia humana), sífilis y hepatitis B. Adicionalmente, la entidad ofrece vacunación contra tétano, hepatitis B e influenza, asesoramiento sobre hábitos saludables y orientación médica, lo cual refuerza la atención integral brindada a las mujeres presentes.

El jueves 20, la iniciativa mantiene su presencia territorial en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, CIOM Bosa, concentrando nuevamente sus servicios en el acompañamiento psicosocial, sociojurídico y laboral. En ambas jornadas, el enfoque está dirigido a mujeres adultas que realizan actividades sexuales pagadas, adaptando la oferta institucional a las necesidades detectadas según su contexto.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para reducir las brechas frente al acceso a derechos y oportunidades en zonas donde prevalecen las actividades sexuales pagadas. Entre enero y julio de 2026, Casa de Todas desarrolló 19 ferias en localidades como Barrios Unidos, Kennedy, Santa Fe y Teusaquillo, logrando la participación de 381 asistentes, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer. La articulación entre entidades distritales, organizaciones sociales y otros actores facilita el acceso a servicios en salud, autonomía económica, educación, seguridad y protección social.

Casa de Todas, dirigida por la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer, cuenta con sede física en la calle 27A # 24-30, en Teusaquillo, y un servicio de atención móvil. Para más información, dispone de los teléfonos 305 8162919 y 5557494, de lunes a viernes en horario laboral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios que ofrece Casa de Todas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas?

Casa de Todas brinda atención psicosocial, acompañamiento sociojurídico y asesoría en trabajo social, además de facilitar el acceso a servicios de salud, vacunación, orientación en educación y autonomía económica. Todas estas iniciativas están dirigidas a mujeres adultas que ejercen actividades sexuales pagadas y buscan ampliar el ejercicio de sus derechos.

¿Cómo acceder a las jornadas y ferias de servicios de Casa de Todas en Bogotá?

Para acceder, las mujeres pueden asistir a las jornadas que se desarrollan en las localidades indicadas o comunicarse directamente con Casa de Todas a través de su sede en Teusaquillo, ubicada en la calle 27A # 24-30, o mediante los teléfonos habilitados de lunes a viernes. Las ferias también cuentan con la articulación de entidades distritales y organizaciones sociales, garantizando la atención en distintos puntos de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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