Por: El Espectador

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A una semana del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, en el Chocó, Bogotá ha modificado su estrategia de apoyo frente a la emergencia. De acuerdo con lo reportado, en los primeros días posteriores al sismo, el Distrito logró reunir y enviar más de 2.300 toneladas de donaciones, beneficiando de manera directa a las zonas más impactadas del suroccidente colombiano. Sin embargo, tras esta fase de atención inicial, la administración local anunció el inicio de una nueva etapa enfocado en la reconstrucción de las áreas afectadas, para la cual se reorganizan los esfuerzos logísticos y humanitarios.

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La Alcaldía de Bogotá, trabajando junto a la Cruz Roja, decidió cerrar los seis puntos de acopio que se encontraban funcionando de forma simultánea en la ciudad, centralizando la recepción y el manejo de donaciones en un solo lugar: el Palacio de los Deportes. De acuerdo con las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, este cambio busca aumentar la eficiencia y agilizar el envío de ayuda en un contexto en el que la necesidad de respuesta rápida se ha vuelto más apremiante. Según señaló el mandatario, “este sitio va a ser el único habilitado a partir de ahora”, y explicó que ahora se recibirán insumos no solo para el Chocó, sino también para Buenaventura y todos los municipios impactados por la catástrofe.

Hasta el momento, la solidaridad de los habitantes de Bogotá se ha traducido en el despacho de 175 camiones cargados de insumos esenciales, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) prometió aportar aviones para enviar por vía aérea 400 toneladas adicionales, enfocándose en atender con urgencia a las comunidades del Chocó. El Distrito también cuenta con la presencia en campo de equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y personal especializado en rescate.

El Palacio de los Deportes recibirá donaciones entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., priorizando insumos como colchonetas, toldillos, cobijas, kits de aseo y herramientas para obras, además de alimentos no perecederos y ropa nueva o en excelente estado. El principal reto de la administración, más allá de mantener activa la solidaridad ciudadana, es asegurar que la ayuda almacenada no enfrente obstáculos logísticos y llegue efectivamente a las comunidades afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y qué se puede donar para los afectados por el terremoto en el Chocó?

Las donaciones se reciben únicamente en el Palacio de los Deportes en Bogotá, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. Las prioridades son colchonetas, toldillos, ropa nueva, alimentos no perecederos con fechas de vencimiento lejanas, kits de aseo y materiales relacionados con la reconstrucción, como herramientas y artículos de obra.

¿Cómo la reestructuración del acopio de ayudas agiliza la respuesta humanitaria en Bogotá?

La centralización del centro de acopio en el Palacio de los Deportes apunta a hacer más eficiente el flujo logístico, permitiendo un manejo unificado de las donaciones y asegurando que la ayuda salga de manera ágil y eficiente hacia las zonas impactadas. Esta estrategia facilita también el control y seguimiento de los recursos enviados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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