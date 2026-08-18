Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 19 de agosto de 2026, Bogotá será escenario de la cuarta edición del Festival AV Síntesis, un evento dedicado a explorar y dignificar el arte audiovisual electrónico en Colombia. Según la información compartida por los organizadores, esta iniciativa se ha consolidado como una plataforma clave para creadores que experimentan con disciplinas como el video mapping, live coding, performances audiovisuales y propuestas lumínicas, buscando transformar el significado de la arquitectura urbana y los espacios culturales de la ciudad. Desde sus inicios, AV Síntesis emplea la luz como lenguaje, invitando a una reflexión profunda sobre lo visual, lo sociopolítico y la memoria colectiva en el contexto bogotano.

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En esta versión, el festival cuenta con el respaldo logístico del CEFE Chapinero, tras resultar ganador de la Convocatoria Pública realizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dentro de la Ruta de las Artes Plásticas y Visuales | 16 miradas de Chapinero. La trayectoria del festival destaca por la colaboración con entidades reconocidas como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Museo de Arte Contemporáneo, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), la Alcaldía de Bogotá y PACIFISTA!. Impulsada por Optikal Ink Lab y bajo la dirección artística de Laura Ramírez, conocida como Optika, AV Síntesis promueve la democratización cultural y aboga por el pago justo para los artistas digitales en el país.

El evento se divide en tres ejes. Primero, una masterclass introductoria sobre Live Cinema, narrativas visuales y técnicas de VJing y video mapping, impartida por Laura Ramírez con un cupo limitado a 15 participantes. Luego, un panel en el que cuatro referentes de la escena visual —Stephanie Arenas, Diego Taborda, Cristina Medina y YAGUAR— comparten su visión sobre el oficio del VJ (video jockey) en Colombia. Finalmente, se ofrecerá una muestra de performances audiovisuales en vivo, incluyendo a Entropía (Optika-Sonique), EufoX Laser, MONNN × Kcolnajanlock y RAF RAF, quien presentará una reinterpretación de la cumbia utilizando live coding.

La programación está dirigida a artistas visuales, gestores culturales, estudiantes, profesionales y público en general interesado en la imagen en movimiento y la experimentación audiovisual. La entrada para el panel y las performances es libre hasta completar aforo, mientras que la masterclass requiere inscripción previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es AV Síntesis y cuál es su importancia en el arte audiovisual en Colombia?

AV Síntesis es una plataforma que busca dignificar y difundir el arte audiovisual electrónico reuniendo a creadores de video mapping, live coding y narrativa visual. Su importancia radica en resignificar los espacios urbanos de Bogotá y contribuir a la reflexión sociopolítica y artística en la ciudad, colaborando con entidades reconocidas para fortalecer la escena cultural y promover condiciones justas para los artistas digitales.

¿Cómo participar en el Festival AV Síntesis 2026 en Bogotá?

Usted puede asistir a las actividades del Festival AV Síntesis el miércoles 19 de agosto de 2026, en el CEFE Chapinero. Para la masterclass hay inscripción previa y cupo limitado, pero la entrada al panel y a la presentación de performances audiovisuales en vivo es gratuita hasta completar aforo, enfocada en personas interesadas en artes visuales y audiovisuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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