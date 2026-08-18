Por: Portal Bogotá

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Durante casi dos décadas, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha apostado por la convivencia ciudadana, y en ese propósito, los Gestores de Convivencia han desempeñado un papel fundamental en las calles de la capital. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, estos funcionarios llevan 18 años acompañando distintos escenarios donde las diferencias podrían escalar en conflictos mayores. Su tarea consiste, principalmente, en emplear la escucha, el diálogo y la mediación como herramientas esenciales para resolver tensiones de manera pacífica.

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El acompañamiento que realizan inicia mucho antes de que los problemas lleguen a desarrollarse. Permanentemente, los gestores leen la realidad del territorio, identifican los actores involucrados, entienden sus necesidades y buscan rutas para canalizar las diferencias, siempre procurando la seguridad de todos los involucrados. Su presencia es habitual en manifestaciones, movilizaciones, grandes eventos y situaciones donde la convivencia se puede ver amenazada. No solo intervienen cuando surge un incidente: ante todo, buscan anticiparse, prevenir que las disputas se agraven y facilitar el ejercicio seguro de los derechos ciudadanos.

Uno de los desafíos más exigentes, según la misma Alcaldía, ocurrió durante una manifestación de la comunidad Emberá en el edificio Avianca. Inicialmente, la gestión se dio mediante el diálogo y la mediación, pero los hechos terminaron en confrontaciones violentas. En este contexto, los gestores debieron velar por la integridad de ciudadanos, funcionarios y miembros de la fuerza pública; incluso, algunos compañeros resultaron lesionados y otros tuvieron que resguardarse para protegerse. Ante situaciones así, su rol cambia rápidamente: pasan de la mediación a la protección, organizan evacuaciones y priorizan el acompañamiento a quienes están en mayor peligro.

La preparación de los Gestores de Convivencia también incluye formación en primeros auxilios y como primeros respondientes, lo cual les permite ofrecer atención de emergencia y activar organismos especializados mediante la Línea de Emergencias 123. Su labor no solo es inmediata, pues una vez resuelto el conflicto, evalúan el estado físico y emocional de todos los involucrados y reconstruyen puentes de comunicación con las comunidades hasta garantizar una solución pacífica.

Después de 18 años de experiencia, esta función representa mucho más que un trabajo: exige sensibilidad, paciencia y una profunda vocación de servicio. Ser Gestor de Convivencia requiere entender y escuchar, incluso en medio de posiciones encontradas. Además, su labor trasciende los conflictos; organizan ayudas durante emergencias nacionales, como tras el reciente terremoto, trabajando junto al Distrito para canalizar donaciones a las zonas afectadas.

En síntesis, cada gestor es un ciudadano que, pese al miedo y al cansancio, sale a diario con el compromiso de proteger la convivencia y asistir a cualquiera que necesite ayuda en Bogotá.

¿Cuál es la labor de los Gestores de Convivencia en Bogotá y cómo intervienen en situaciones de conflicto?

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, los Gestores de Convivencia utilizan el diálogo, la mediación y la escucha para prevenir y resolver conflictos en la ciudad. Su trabajo abarca escenarios como manifestaciones, eventos masivos y emergencias, donde actúan de manera preventiva e intervienen directamente para proteger a los ciudadanos, organizar evacuaciones o brindar primeros auxilios cuando la situación lo requiere.

¿Qué preparación reciben los Gestores de Convivencia y qué significa ser “primer respondiente”?

La Alcaldía de Bogotá señala que estos funcionarios cuentan con capacitación en primeros auxilios y están formados como primeros respondientes. Esto quiere decir que pueden ofrecer atención inicial ante emergencias físicas y activar los servicios de emergencia haciendo uso de la Línea de Emergencias 123, lo que resulta fundamental para salvaguardar vidas antes de la llegada de equipos médicos especializados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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