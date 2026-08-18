Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) comunicó, con profundo pesar, el fallecimiento de David Gordillo, quien se desempeñaba como soldador en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá desde noviembre de 2025. Gordillo perdió la vida durante una jornada laboral el lunes 17 de agosto, hacia el mediodía, en la Estación 8, en circunstancias que aún están por esclarecer. Según la propia EMB, la compañía extendió sus condolencias y solidaridad a la familia de Gordillo, especialmente a su hermano, su pareja sentimental, sus compañeros y allegados, reconociendo el difícil momento que viven tras este trágico episodio.

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La entidad subrayó que brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades e instancias responsables para contribuir a establecer, de manera clara, las causas y circunstancias que rodearon el accidente que costó la vida del trabajador. Este compromiso de apoyo evidenció la preocupación de la EMB frente a la seguridad e integridad de quienes participan en el desarrollo del Metro de Bogotá, una megaobra que representa un hito para la movilidad en la ciudad.

Ante la gravedad del hecho, la Empresa Metro de Bogotá exigió al concesionario Metro Línea 1, encargado de la ejecución de las obras, que refuerce de inmediato la protección y seguridad de los trabajadores. La EMB hizo énfasis en que todas las tareas que se realicen en la infraestructura deben cumplir, sin excepción, con los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial previamente establecidos. Además, recalcó su propósito de garantizar que la vida y el bienestar de cada empleado sean siempre una prioridad dentro del proceso de construcción.

La Empresa Metro de Bogotá advirtió también que, en conjunto con la Interventoría —figura encargada de vigilar el desarrollo de la obra—, hará un seguimiento riguroso y detallado a las acciones emprendidas por el concesionario para fortalecer la prevención de riesgos laborales. El objetivo de esta supervisión es evitar que hechos similares se repitan en el futuro, subrayando el compromiso institucional con la protección del equipo humano del proyecto. Toda la información ha sido proporcionada y confirmada por la Empresa Metro de Bogotá, fuente principal sobre este lamentable incidente.

¿Qué acciones tomó la Empresa Metro de Bogotá tras la muerte del soldador David Gordillo?

Tras el incidente en el que falleció David Gordillo, la Empresa Metro de Bogotá exigió al concesionario Metro Línea 1 que refuerce su compromiso con la seguridad industrial, solicitando la implementación estricta de los protocolos establecidos y anunciando un seguimiento riguroso, junto con la Interventoría, para garantizar la prevención de futuros accidentes laborales, según la información oficial de la EMB.

¿Por qué es importante el papel de la Interventoría en la seguridad del Metro de Bogotá?

La Interventoría, según lo explicado por la Empresa Metro de Bogotá, es clave porque vigila y supervisa el cumplimiento de los procedimientos, protocolos y estándares de seguridad industrial durante la construcción. Su papel es vital para garantizar que los compromisos de seguridad se cumplan y que se tomen medidas eficaces para evitar la repetición de incidentes lamentables como el ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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