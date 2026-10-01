Las dudas sobre si existe una historia personal entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez debido a la pelea que tuvieron en el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla tienen un nuevo capítulo.

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El episodio entre ambos ídolos del fútbol colombiano durante el triunfo 3-1 del equipo verdolaga en el estadio Atanasio Girardot de Medellín se robó todas las miradas y alguien hizo un seguimiento específico.

De ahí, a pesar de que que en primera instancia no es posible observar lo que dice Rodríguez debido a que está de espaldas en la transmisión del partido que hace de manera oficial Win Sports, sí hay otro detalle visible.

Un usuario desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) aprovechó para darle una revisión puntual a lo que el delantero de Junior le dijo al volante cucuteño de 35 años en ese episodio.

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“Eso no se dice, eso no se dice. Eso es entre los dos”, afirmó Teófilo Gutiérrez en la pelea con James Rodríguez, con lo que quedó en evidencia que se sacaron en ese momento algunos trapitos al sol.

De hecho, el veterano futbolista insistió en su reclamo a quien fuera su compañero de Selección Colombia durante varios años, entre ellos, en el Mundial de Brasil en 2024 (la mejor participación a nivel de mayores masculino en la historia).

“Cuidadito eh, cuidadito. Eso no se dice, con respeto”, insistió el barranquillero, que en ese momento levantó el dedo índice de su mano derecha a modo de advertencia por lo dicho por el cucuteño.

El remate de la conversación en la que quedó clara la postura por parte de Gutiérrez fue tajante al momento en el que se le acercó a Rodríguez para sellar esa discusión: “Yo a ti te respeto, espero que tu también”.

Lo llamativo es que el tema no tuvo posterior trascendencia ni tampoco hubo comentarios sobre los comentarios que quedaron expuestos en un video en el que se llevó a cabo la transcripción.

🔥. El momento caliente entre Teo y James. Dame siempre al 29.

Tomado de @cra_ok en IG. pic.twitter.com/CTIelddeMz — Pasión Tiburona (@PTiburona) October 1, 2026

A pesar de eso, luego de la pelea de James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, el jugador del Junior de Barranquilla sorprendió con un enigmático mensaje, de una frase atribuida al neerlandés Johan Cruyff, a través de sus redes sociales, replicado por Revista Semana.

“Eso no significa dejar de enseñar. Hay que enseñarles a dominar la pelota, comprender posiciones e interpretar situaciones”, indica la publicación en la que aparecen el mencionado exjugador y exentrenador europeo.

Por su parte, divulgado por el mismo medio de comunicación, James Rodríguez también lanzó una frase por medio de sus redes sociales acerca del triunfo contundente de Atlético Nacional.

“Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza”, afirmó el mediocampista cucuteño en lo que se convirtió en una nueva oportunidad para tomar forma en competencia.

Resulta importante recordar que el volante anunció su retiro de la Selección Colombia, que por esta época vive una nueva etapa de amistosos con jugadores nuevos bajo la batuta del argentino Néstor Lorenzo.

Por su parte, Teófilo Gutiérrez señaló su despido como jugador profesional en diciembre de 2026, luego de una trayectoria marcada por los título que ha obtenido en el exterior y a nivel local.

Así quedó sobre la mesa uno de los hechos más controversiales durante la jornada del fútbol colombiano, en el segundo semestre de la Liga Betplay, con los que fuera precisamente los finalistas de la pasada edición.

Ahora, la rivalidad que se vive de nuevo en este torneo tiene a dos de los grandes titanes del deporte nacional como referentes, aunque sea en una inesperada discusión que ha dado mucho de qué hablar en medios de comunicación y entre los fanáticos.

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