Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por su vida fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid fue captado en París junto a la actriz española Ester Expósito, mientras se recupera de una lesión en la rodilla que lo mantendrá alejado de la competencia durante varios días.

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Un video que circula en redes sociales muestra al futbolista caminando junto a Expósito, mientras ambos se dirigen al club nocturno Boum Boum, en la capital francesa. Las imágenes, grabadas durante la noche del miércoles 30 de septiembre, muestran a la pareja llegando al establecimiento, cuya entrada estaba rodeada de personas y personal de seguridad.

La grabación no tardó en despertar comentarios entre los aficionados, pues la salida se produjo pocos días después de que Mbappé tuviera que abandonar la concentración de la selección de Francia por sus problemas físicos. El atacante se lesionó durante el partido contra Turquía, en el que marcó el gol de la victoria, y posteriormente regresó a Madrid para someterse a pruebas médicas.

El Real Madrid informó que el francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. De acuerdo con las estimaciones médicas conocidas, su recuperación tomaría entre 10 y 12 días, por lo que podría volver a estar disponible después del parón internacional.

Mbappé, en el ojo del huracán por su salida nocturna

La controversia también tomó fuerza luego de que se conociera que Mbappé no habría acudido durante dos días a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde sus compañeros continuaron con los entrenamientos. Según reportes de la prensa española, el delantero estuvo en París mientras se recuperaba de la lesión.

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La situación ha alimentado las críticas de algunos aficionados, que cuestionan su ausencia de las instalaciones del club en medio de su proceso de recuperación. Sin embargo, las imágenes de su salida nocturna no permiten establecer por sí solas si incumplió alguna indicación médica o del Real Madrid.

Por ahora, la atención está puesta en la evolución física del delantero y en su posible regreso con el conjunto español. Mbappé podría reaparecer el próximo 10 de octubre, cuando el Real Madrid se enfrente al Villarreal, siempre que su recuperación avance según lo previsto.

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