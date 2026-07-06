Kylian Mbappé reaccionó a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y lanzó un fuerte mensaje en el que la señaló de promover el odio y el racismo.

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El delantero francés respondió después de que la congresista publicara un mensaje en el que lo calificó con varios insultos al referirse al partido entre Francia y Paraguay.

Mbappé calificó de “despreciable” a la senadora

En su respuesta, el futbolista cuestionó el tono utilizado por Amarilla y aseguró que sus palabras afectan la imagen de Paraguay.

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“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

Mbappé también afirmó que las declaraciones de la senadora terminaron opacando el desempeño de la selección paraguaya durante el torneo.

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta Copa del Mundo”.

El atacante cerró su pronunciamiento con otra crítica directa.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

¿Qué había dicho Celeste Amarilla sobre Mbappé?

La respuesta del delantero llegó luego de que la senadora paraguaya publicara un mensaje en el que lanzó fuertes calificativos contra Mbappé tras el encuentro entre Francia y Paraguay.

En su publicación, Amarilla escribió:

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

Las declaraciones provocaron controversia y, horas después, recibieron la contundente respuesta del capitán francés.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

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