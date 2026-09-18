Kylian Mbappé le puso fin a una relación de dos décadas con Nike y protagonizó uno de los movimientos más llamativos del mercado deportivo. El delantero francés, que tenía vínculo con la compañía estadounidense desde que era un niño en 2006, ahora será la gran figura de On, marca suiza que prepara su entrada al fútbol profesional con el lanzamiento de sus primeros guayos en 2027.

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El cambio se produce después de que terminara el contrato que Mbappé mantenía con Nike. Durante estos años, el atacante se convirtió en una de las principales figuras de la marca y tuvo diferentes versiones personalizadas de sus botines Mercurial, incluso durante el Mundial de 2026. Nike confirmó el cierre de la relación y le deseó éxito al futbolista en la siguiente etapa de su carrera.

La apuesta de On va mucho más allá de poner su logo en los guayos de Mbappé. El francés tendrá participación directa en el desarrollo y las pruebas de los futuros productos de fútbol, aportando su experiencia como jugador de élite. Además, se convertirá en embajador global de la compañía y adquirirá una participación accionaria en la empresa suiza.

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Dream On, Football. I still dream of playing football. That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true. I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

Detrás de este movimiento también aparece una figura conocida por los aficionados al fútbol: Thierry Henry. El campeón del mundo con Francia venía trabajando en secreto con On desde finales de 2025 y ahora fue presentado oficialmente como su director de fútbol. Su trabajo ha estado relacionado con la estrategia de entrada de la compañía al deporte, desde el desarrollo de productos hasta la relación con los futbolistas.

La llegada de Mbappé es, por tanto, la carta principal de On para intentar hacerse un espacio en un mercado dominado históricamente por Nike, Adidas y Puma. La compañía es reconocida principalmente por sus productos para correr y por tecnologías como LightSpray, un sistema de fabricación que utiliza un filamento continuo para construir la parte superior del calzado.

Ahora esa tecnología será adaptada a las exigencias del fútbol, con la intención de fabricar productos más ligeros y ajustados a las necesidades de los jugadores. On pretende que Mbappé y otros futbolistas participen directamente en ese proceso, mientras prepara sus primeros guayos para 2027.

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Así, el movimiento marca el final de una etapa que comenzó cuando Mbappé apenas era un niño y abre otra en la que el francés no solo será la imagen de una marca que llega al fútbol, sino también uno de sus protagonistas en el desarrollo de los productos con los que On buscará competir en las canchas.

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