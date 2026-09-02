Una alerta se encendió en Francia y en el entorno del Real Madrid luego de que una investigación revelara un presunto plan para secuestrar a Kylian Mbappé. El futbolista francés habría aparecido entre los objetivos de una banda que pretendía atacar a personas adineradas y figuras reconocidas.

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La información fue revelada por el diario francés Le Parisien, que identificó como principal sospechoso a un joven de 18 años, conocido bajo el alias de ‘Lester Z’. Clément L. fue puesto bajo investigación judicial el pasado 21 de agosto en Nanterre y permanece detenido y aislado mientras avanzan las investigaciones.

¿Querían secuestrar a Kylian Mbappé?

Según la investigación, las autoridades encontraron en dos teléfonos incautados una lista con direcciones correspondientes a 26 posibles objetivos, entre ellos empresarios adinerados, comerciantes, raperos y futbolistas.

En esa lista habría aparecido el nombre de Kylian Mbappé, actualmente delantero del Real Madrid y una de las principales figuras del fútbol francés. Una fuente judicial citada por Le Parisien confirmó que la organización también pretendía atacar al futbolista.

El interés por Mbappé estaría relacionado con su condición de deportista de alto perfil y su importante patrimonio. El jugador, además, suele viajar a Francia, donde mantiene vínculos familiares y profesionales.

El presunto cerebro coordinaba desde prisión

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que el principal sospechoso habría continuado dando instrucciones pese a encontrarse encarcelado.

De acuerdo con Le Parisien, Clément L. habría utilizado teléfonos desde la prisión de Villepinte y se comunicaba con presuntos cómplices mediante Snapchat. Los investigadores encontraron allí información sobre diferentes personas que habrían sido seleccionadas como objetivos.

La investigación relaciona al grupo con una serie de agresiones y robos ocurridos o que estaban en preparación entre abril y agosto de 2026 en distintas localidades francesas. El joven fue identificado durante las pesquisas posteriores a una agresión contra un relojero en Neuilly-sur-Seine.

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Por ahora, Clément L. permanece en prisión preventiva y en régimen de aislamiento. Un supuesto cómplice también fue investigado, aunque posteriormente quedó en libertad bajo supervisión judicial. El caso continúa abierto para determinar el alcance de la organización y la participación de cada uno de los involucrados.

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