¿Se terminó la era dorada de la Selección Argentina? Esa es una de las mayores dudas que hay actualmente en la afición del conjunto ‘Albiceleste’, pues luego del Mundial 2026, en el que el equipo sudamericano se quedó con el segundo lugar, algunos futbolistas podrían no regresar más a vestir esta camiseta.

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El más importante que anunció esta decisión fue, sin duda, Lionel Messi, capitán y máximo ídolo de este equipo, quien anunció en las últimas horas que se retira oficialmente del ámbito internacional a sus 39 años de edad.

Este ha sido un golpe muy fuerte para la afición argentina, puesto que Messi es el máximo goleador, el jugador con más partidos y muchos récords más, así que suplirlo no va a ser nada sencillo.

Ahora, además de ’10’, hay otro futbolista que también dejó en el aire su continuidad con la Selección, lo cual encendió aún más las alarmas en los aficionados.

¿Leandro Paredes seguirá en la Selección Argentina?

En la más reciente atención a medios, el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, campeón del mundo con la ‘Albiceleste’ en 2022, aseguró que ve muy difícil regresar a la Selección Argentina debido a la retirada de Messi y la sanción que le puso la Fifa.

“Va a ser difícil que siga por todo: por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de ‘Leo’. El que no esté él va a hacer difícil que todo siga funcionando igual, entonces seguramente va a ser una decisión muy difícil”, comenzó diciendo Paredes.

Sin embargo, aseguró que no es una decisión tomada por completo, sino que primero lo hablará con el entrenador Leonel Scaloni para tomar una determinación final.

“Es por un poco todo. La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera, seguir logrando cosas importantes va a hacer que todo sea difícil. Creo que en todos estos años hemos armado un grupo de personas increíble y en ese grupo teníamos a nuestro líder que era ‘Leo’ y ya no está, entonces sí, tenemos que hablar con el entrenador, pero va a ser difícil”, concluyó el futbolista.

🚨🇦🇷 Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: “VA A SER DIFÍCIL QUE SIGA…”. pic.twitter.com/Yik25ND525 — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Cabe recordar que por los desmanes protagonizados al final del partido contra España, Fifa le puso una sanción de 10 compromisos, lo cual, dijo él, dificulta su regreso al combinado ‘Albiceleste’.

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De esta manera, todo indica que habrá un cambio importante en la generación dorada de este equipo, esa que consiguió dos títulos de Copa América, el Mundial de 2022, la Finalissima y que alcanzó la final del Mundial 2026.

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