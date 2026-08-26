En las últimas horas volvió a salir a consideración la final del Mundial 2026, la cual fue hace ya más de un mes, pero que sigue teniendo repercusiones, sobre todo en los españoles y los argentinos.

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De hecho, el momento en particular que salió a la luz fue cuando el árbitro pitó el final del encuentro y comenzó una disputa entre los jugadores, pues los argentinos se molestaron con algunos europeos, protagonizando una fuerte discusión.

Así fue la disputa:

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Debido a esto, la Fifa sancionó fuertemente a varios jugadores del cuadro ‘Albiceleste’, al punto de que Lionel Scaloni perderá a varios de sus titulares durante un buen tiempo.

Leandro Paredes, de Boca Juniors, recibió una suspensión por diez partidos, Nahuel Molina estará fuera siete juegos, Thiago Almada recibió un partido, mientras que Roberto ‘el Ratón’ Ayala —asistente técnico de Lionel Scaloni— fue sancionado con tres compromisos. Por el cuadro español, el único sancionado fue Gavi, que estará fuera por un juego.

Ante esto, el que habló ahora fue el técnico de España, Luis de la Fuente, quien aseguró que esto no se debería permitir porque había muchas personas viendo y esto no es un buen ejemplo.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas”, comenzó diciendo De la Fuente, en diálogo con RNE.

Y agregó: “Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”.

“No se puede dar una imagen ante 2.000 millones de personas de un final tan feo… Nuestros futbolistas han sido los perjudicados y las víctimas…” De la Fuente habla en @RNEdeportes la sanción a Paredes por su agresión a los futbolistas españoles tras la final del Mundial pic.twitter.com/GDIT7GEFWG — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 24, 2026

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Igual, el técnico aseguró que luego de esta situación recibió algunos mensajes de disculpas por parte del equipo argentino, sobre todo del técnico Lionel Scaloni, quien pidió perdón por lo sucedido.

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