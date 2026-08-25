El estadio El Campín tendrá un nuevo esquema de seguridad para los partidos de fútbol en Bogotá, luego de los graves enfrentamientos protagonizados por hinchas de Independiente Santa Fe y América de Cali el pasado sábado 22 de agosto.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que la Policía Metropolitana asumirá directamente la seguridad al interior del escenario deportivo. Para los partidos considerados de alto riesgo se dispondrá de alrededor de 700 uniformados, tanto dentro del estadio como en sus alrededores.

La decisión se tomó después de los disturbios registrados durante el encuentro entre Santa Fe y América, cuando integrantes de ambas hinchadas ingresaron al terreno de juego y se enfrentaron, obligando a suspender temporalmente el partido. Los hechos dejaron 17 personas heridas, entre ellas integrantes del personal médico y de logística.

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Esto dijo el secretario:

#Bogotá | El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que la seguridad dentro del estadio El Campín ya quedará a cargo de la Policía debido a los recientes hechos. Cerca de 700 uniformados se desplegarán para esas labores.https://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/JhPEJvfmvE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2026

Habrá más controles para ingresar al estadio

Con el nuevo esquema, la Policía tendrá a su cargo controles sobre las personas que ingresen a las tribunas y los elementos que pretendan llevar las barras. La revisión tendrá especial atención sobre aquellas hinchadas que tengan antecedentes de comportamientos violentos o sanciones vigentes.

Además, el ingreso de las barras visitantes ya no estará garantizado automáticamente. Antes de cada encuentro se analizarán las condiciones de seguridad, el comportamiento reciente de las hinchadas y las sanciones existentes para determinar si se permite o no su entrada.

La medida busca evitar que situaciones como la ocurrida entre Santa Fe y América vuelvan a poner en riesgo a los demás aficionados, jugadores y trabajadores del estadio.

El antecedente que encendió las alarmas

La pelea del sábado volvió a poner sobre la mesa el problema de la violencia asociada a algunas barras del fútbol colombiano. Durante los disturbios, los aficionados lograron superar los controles de seguridad e ingresar al campo de juego, mientras se registraban enfrentamientos en las tribunas.

Las autoridades también han señalado que en operativos anteriores se han encontrado elementos prohibidos y sustancias ilegales en escenarios deportivos, aumentando la preocupación por los controles de ingreso.

Por ahora, las nuevas medidas buscan que la seguridad dentro de El Campín quede bajo un mayor control policial y que el comportamiento de las hinchadas tenga un peso determinante para definir las condiciones de cada partido.

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El objetivo del Distrito es claro: que los enfrentamientos entre barras no vuelvan a terminar afectando el espectáculo ni a las personas que asisten al estadio.

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