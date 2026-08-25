Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El nuevo estadio de El Campín, dice la administración distrital, se centrará en tener un complejo deportivo y cultural que albergue comercio, deporte, eventos culturales, entre otros. Varios son los hitos que deben cumplirse previo a que se dé por terminada la adecuación del nuevo estadio principal de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Como el nuevo estadio de El Campín cambiará de ubicación, se debe aprobar una serie de licencias que permita, en los próximos meses, arrancar la adecuación de las instalaciones.

(Vea también: Terremoto cambió el panorama del fútbol en tres ciudades: así están sus principales estadios)

Édgar Cardona, vicepresidente operativo, dijo que se están esperando unos resultados del suelo para empezar la construcción.

Lee También

¿Qué viene para el nuevo estadio de El Campín?

Ha mencionado la firma encargada del proyecto que, una vez sea aprobado este punto, el nuevo estadio de El Campín estará listo en 24 meses, bajo las especificaciones iniciales del proyecto.

Hay que recordar que este nuevo estadio se dará luego de una inversión privada que asciende a más de $2,4 billones (pudiendo rozar los $3,2 billones considerando los ajustes de costos e inflación en las fases de desarrollo).

(Lea también: Poderosa multinacional que es aliada del megaproyecto de El Campín replantea continuidad)

Se espera que el nuevo escenario tenga hotel, centro comercial y escenarios especializados para conciertos. Así mismo, El Campín aumentará su aforo a entre 45.000 y 50.000 espectadores, con graderías completamente techadas y palcos.

* Pulzo.com se escribe con Z