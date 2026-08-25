Independiente del Valle eliminó con meritó a Deportes Tolima de la Copa Libertadores de 2026. El elenco colombiano se vio desdibujado en el terreno de juego y perdió 3-1 el duelo de vuelta por los octavos de final.

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El ‘Pijao’ estaba urgido de remontar el 0-1 que sufrió en su propia casa en la ida disputada el pasado 18 de agosto. Sin embargo, los ecuatorianos parecían ser los necesitados de la victoria porque desde el primer tiempo superaron a su rival y trataron de poner en apuros la portería custodiada por Neto Volpi.

Pese a ello, Tolima tenía un respiro porque se fue al descanso con un empate a 0 y a un gol de igualar la serie. Sin embargo, el DT Sebastián Oliveros salió con el mismo libreto en la segunda mitad porque a sus dirigidos se les dificultaba pasar de la mitad de cancha, lo que aprovechó Daykol Romero para abrir el marcador y darle la merecida victoria a Independiente del Valle.

Los locales insistieron en doblegar a los de Ibagué y en el 70 ampliaron la ventaja con una anotación del delantero Carlos Espínola. Ahora, Tolima necesitaba tres goles en 20 minutos para, por lo menos, llevar la llave a los lanzamientos desde el punto penal.

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En su peor momento, los tolimenses aprovecharon un mal pase y Júnior Hernández remató desde lejos, haciendo un golazo al ángulo en el 84. Después de esa anotación, la visita se acordó de atacar y trató, con más corazón que fútbol, de empatar el marcador global, lo que dejó espacios para que sus adversarios hicieran contragolpes letales.

Fue precisamente en el tiempo de adición que los ecuatorianos sentenciaron el partido gracias a un mano a mano que definió con categoría Matías Perelló. Con el 4-1 en el global, Independiente del Valle eliminó a Deportes Tolima y enfrentará en cuartos de final al siempre temido Flamengo; pareció que el clasificado le hizo un favor al vinotinto y oro al no revivirle los traumas de la Libertadores de 2022, cuando los de Río de Janeiro los sacaron del certamen con una estrepitosa goleada 7-1.

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