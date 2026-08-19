Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El partido disputado entre Deportes Tolima e Independiente del Valle en el marco de la Copa Libertadores no solo fue un encuentro deportivo, sino también escenario de una importante muestra de solidaridad. Durante el evento, los hinchas del equipo de Ibagué acudieron al estadio llevando donaciones con el propósito de apoyar a las personas afectadas por el reciente terremoto que sacudió diferentes zonas del país, según informó el propio club.

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Para facilitar esta iniciativa, Deportes Tolima preparó un punto de acopio dentro del estadio en el que los aficionados entregaron alimentos, productos de primera necesidad y diversos suministros destinados a las familias damnificadas. La reacción de la hinchada superó las expectativas del club, ya que, al cierre de la jornada, se anunció la recolección de cerca de cinco toneladas de ayudas humanitarias, cifra destacada por los organizadores.

Además, estas nuevas donaciones se sumaron a las 29 toneladas de ayudas que el Deportes Tolima había entregado previamente, logrando un acumulado aproximado de 34 toneladas de apoyo enfocadas en aliviar la situación de quienes se vieron afectados por la emergencia. El club resaltó la respuesta y compromiso de sus seguidores, quienes aprovecharon la jornada deportiva internacional para participar activamente en acciones solidarias.

La jornada de ayuda también contó con el respaldo de la Policía Metropolitana de Ibagué, a quienes el club agradeció su apoyo y disposición para facilitar la recepción y organización de las donaciones. Esta colaboración permitió que el proceso de entrega de ayudas se realizara en un ambiente seguro y ordenado, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre el sector deportivo, la ciudadanía y las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por Deportes Tolima, esta jornada solidaria fue una muestra inequívoca de que, ante la adversidad, la hinchada está dispuesta a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. El equipo reiteró su agradecimiento a toda la comunidad que participó en la causa, reflejando así el poder de la unión en momentos de dificultad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánta ayuda humanitaria recaudó Deportes Tolima y cómo se distribuyó durante el partido de la Copa Libertadores?

Deportes Tolima informó que, durante el partido contra Independiente del Valle, la hinchada reunió cerca de cinco toneladas de ayudas humanitarias destinadas a los damnificados del reciente terremoto. Estas ayudas se sumaron a las 29 toneladas que el club ya había entregado, alcanzando un total aproximado de 34 toneladas. Los aportes consistieron en alimentos y elementos de primera necesidad, recogidos a través de un punto de acopio habilitado en el estadio y organizados con apoyo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

¿Cómo respondió la hinchada de Deportes Tolima al llamado de solidaridad para los afectados por el terremoto?

La respuesta de la hinchada fue destacada por la organización, ya que los aficionados aprovecharon el partido de la Copa Libertadores para entregar donaciones de manera masiva. El club subrayó que la comunidad tolimeña demostró unión y disposición para brindar apoyo, mostrando que en momentos de emergencia siempre hay manos listas para colaborar y ofrecer ayuda a los más necesitados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.