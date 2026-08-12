La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la nueva programación de los partidos de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, luego de que ambos encuentros fueran suspendidos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

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Los dos equipos colombianos tenían programados sus partidos de ida de los octavos de final de los torneos internacionales de Conmebol en territorio nacional. Sin embargo, la emergencia provocada por el fuerte terremoto llevó al organismo sudamericano a suspender temporalmente los compromisos.

La decisión inicial se tomó en medio de la emergencia y de las labores de atención a las personas afectadas por el terremoto. Conmebol explicó que la medida respondía a razones de seguridad y como muestra de respeto por las víctimas de la tragedia.

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Ahora, la entidad ya estableció las nuevas fechas para disputar las series de octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Nueva fecha para Santa Fe vs. River Plate

Independiente Santa Fe se enfrentará con River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida, que inicialmente debía disputarse en Bogotá, fue aplazado debido a la emergencia ocasionada por el terremoto.

De acuerdo con la nueva programación, Santa Fe recibirá a River Plate el miércoles 19 de agosto de 2026, a las 7:30 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá.

La serie se definirá una semana después en territorio argentino. El partido de vuelta quedó establecido para el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 7:30 de la noche, en el estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate.

¡Así será la nueva fecha y hora del León 🦁 en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 🏆! La ida será el miércoles, 19 de agosto en Bogotá y la vuelta el miércoles, 26 de agosto en Buenos Aires 🇦🇷 ✔️Ambos partidos se disputarán a las 19:30 (🇨🇴) pic.twitter.com/jhWMSJRqfC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 11, 2026

De esta manera, el equipo cardenal tendrá la posibilidad de disputar el primer partido de la llave como local y posteriormente viajará a Argentina para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Tolima también ya tiene fecha para sus partidos

La situación es similar para Deportes Tolima, que enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Libertadores.

La nueva fecha establecida por Conmebol para el encuentro de ida es el martes 18 de agosto de 2026, a las 7:30 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

La vuelta se disputará una semana más tarde. El martes 25 de agosto de 2026, a las 7:30 de la noche, Deportes Tolima visitará a Independiente del Valle en el estadio Banco de Guayaquil, en Quito.

Días y horarios de @cdtolima vs. @IDV_EC por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/zJkBc7ZaoC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2026

Así, los dos clubes colombianos tendrán que disputar sus respectivas series con apenas una semana de diferencia entre los partidos de ida y vuelta, después de que la programación original fuera modificada por la emergencia nacional.

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