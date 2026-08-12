Este miércoles 12 de agosto, cuatro días después del fallecimiento de Jorge Messi, el capitán de la selección Argentina se refirió por primera vez a lo que fue la pérdida de su padre. En su cuenta oficial de Instagram el jugador del Inter Miami compartió una extensa carta bajo el simple epígrafe “Te amo, pa”.

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En su pronunciamiento, el futbolista recordó la relación que ambos mantuvieron desde su infancia, el acompañamiento que recibió durante toda su carrera y los últimos meses, marcados por el delicado estado de salud de Jorge.

“Pa’, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió Messi al comienzo de su mensaje.

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Uno de los apartados más conmovedores de la carta estuvo relacionado con el Mundial 2026. Messi contó que su padre le pedía que disputara el que terminó siendo su último campeonato del mundo y recordó que su estado de salud empeoró pocos días antes del comienzo del torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió el argentino.

Asimismo, Messi explicó que, pese a la preocupación por la salud de su padre, intentó avanzar lo más lejos posible en la competición con la esperanza de que Jorge pudiera recuperarse y verlo jugar.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató.

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El argentino también recordó que llegó hasta la final del Mundial, pero su padre no pudo acompañarlo. Messi confesó que quería ganar el partido decisivo para dedicárselo y mostrarle nuevamente un trofeo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, expresó.

En otro de los momentos más fuertes de la carta, Messi reconoció que su padre tenía razón al insistirle en que debía disputar el Mundial, pese a las dificultades físicas que atravesaba.

“No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, aseguró.

La ausencia de Jorge Messi también llevó al futbolista a poner en duda su futuro en el fútbol. El capitán argentino explicó que su padre estuvo a su lado desde el comienzo de su carrera y que ahora le resulta difícil imaginar cómo continuará sin él.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, manifestó.

Messi recordó además que su padre cumplió diferentes papeles durante su vida: fue papá, amigo y representante. También destacó la manera en que Jorge lo acompañaba desde que era niño, llevándolo a los entrenamientos y estando presente en sus partidos.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, escribió.

El futbolista también habló de los pequeños momentos de su infancia y de la relación que ambos construyeron alrededor del fútbol. Recordó que Jorge lo llevaba a entrenar cuando regresaba del trabajo y que nunca se perdía sus partidos.

En el cierre de su carta, Messi dejó claro que el recuerdo de su padre seguirá presente en su propia familia. El futbolista aseguró que intentará transmitir a sus hijos los valores y la educación que recibió de Jorge.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, manifestó.

Finalmente, Messi se despidió con un mensaje breve, pero cargado de emoción: “Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

¿De qué murió Jorge Messi?

Jorge Messi falleció después de atravesar un delicado problema de salud durante los últimos meses. En junio, la familia había emitido un comunicado para confirmar que el padre de Lionel Messi estaba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente, al mismo tiempo que pidió respeto ante las versiones y especulaciones sobre su estado. En ese momento, la familia no confirmó públicamente un diagnóstico específico.

Tras su fallecimiento, algunos medios reportaron que Jorge Messi enfrentaba un cáncer con metástasis. La Cadena SER señaló que llevaba tiempo luchando contra esta enfermedad.

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Sin embargo, es importante precisar que el comunicado médico que confirmó su muerte no detalló públicamente la causa específica del fallecimiento.

La enfermedad de Jorge ya había causado preocupación durante el Mundial. En junio, además, circularon versiones que hablaban de un posible cáncer de páncreas, pero la familia Messi pidió expresamente no dar por válidas informaciones que no provinieran de sus canales oficiales.

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