Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jorge Messi, quien fuera padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en Rosario, Argentina, tras hacerle frente a una prolongada enfermedad. El deceso se produjo en la noche del viernes 7 de agosto, según la información conocida por el Sanatorio Centro de Rosario, el cual fue el primero en confirmar el hecho y detalló que Jorge Messi perdió la vida a las 2:00 de la madrugada del sábado. En señal de respeto a la privacidad de la familia Messi, la institución médica no compartió más detalles sobre los aspectos clínicos de la enfermedad o las circunstancias exactas de su muerte.

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La noticia resultó especialmente dolorosa para Lionel Messi, quien se encontraba en la ciudad de Miami en el momento del fallecimiento. Ya durante el Mundial 2026, el entorno del jugador había expresado preocupación por el estado de salud de Jorge Messi. Uno de los episodios más emotivos se vivió tras el debut de Argentina contra Argelia, donde Messi, después de anotar un gol, rompió en llanto y más tarde señaló: “Pasé unos días difíciles, complicados”, haciendo referencia a la situación que atravesaba su familia.

Jorge Messi nació en Rosario y antes de emprender el camino de representante, tuvo una trayectoria como técnico químico y desempeñó funciones directivas en la fábrica Acindar. También mantuvo una relación con el fútbol, pues participó en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys, lo que le permitió tener un conocimiento cercano del deporte que marcaría para siempre el destino de la familia.

Su rol fue crucial en la carrera de Lionel Messi desde sus inicios. Cuando Lionel tenía apenas 13 años y necesitaba un costoso tratamiento hormonal, fue Jorge quien impulsó la oportunidad de viajar a Barcelona. Allí logró que su hijo ingresara a La Masía, la reconocida cantera del club, permitiéndole continuar su desarrollo como futbolista. Jorge permaneció en España acompañando a Lionel durante ese difícil proceso de adaptación, mientras el resto de la familia regresó a Rosario. Con el tiempo, Messi reconoció el apoyo de su padre afirmando: “Mi viejo estuvo siempre al lado mío”.

A lo largo de la carrera de Lionel, Jorge no solo fue una figura paterna, sino también su representante y consejero. Estuvo presente en negociaciones y decisiones relevantes con equipos como Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, aunque siempre intentó mantenerse alejado de la atención mediática.

¿Cómo influyó Jorge Messi en la carrera profesional de Lionel Messi?

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la carrera de Lionel Messi, desde su juventud hasta la cima del fútbol mundial. Fue quien tomó la iniciativa para que su hijo pudiera continuar su formación en Barcelona, además de acompañarlo en sus primeros años en España. A lo largo del tiempo, fungió tanto como representante como consejero, participando en decisiones cruciales y negociaciones con equipos de renombre.

¿Por qué fue relevante la mudanza de la familia Messi a Barcelona en los inicios de Lionel?

La mudanza a Barcelona marcó un punto clave, ya que permitió a Lionel Messi recibir el tratamiento hormonal necesario y desarrollar su talento en las condiciones adecuadas dentro de La Masía, la cantera del club. Jorge Messi gestionó este proceso, permaneciendo a su lado mientras se adaptaba a una nueva vida en España, lo que fue esencial para el posterior éxito de su carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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