Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, Argentina, después de atravesar una larga enfermedad de la cual no se conocen detalles, según informó Infobae. El mismo medio aseguró que el fallecimiento se dio sobre las 10:00 p. m. en una clínica de Rosario, Argentina.

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Jorge Messi estuvo casado con Celia Cuccittini y fue padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. En la trayectoria deportiva de Lionel, se convirtió en una figura clave fuera de las canchas, especialmente durante sus primeros años, cuando se encargó de acompañar y gestionar aspectos determinantes para el futuro profesional del jugador.

Uno de los momentos más importantes de ese proceso ocurrió cuando Lionel todavía era juvenil de Newell’s. Jorge se encargó de buscar el tratamiento que necesitaba su hijo y posteriormente lo acompañó durante la llegada de la familia a España, donde comenzó la aventura de Lionel en el fútbol europeo. Mientras tanto, Celia permaneció en Rosario al frente de la otra parte de la familia.

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Durante años, Jorge Messi también fue una presencia habitual en los grandes acontecimientos deportivos de su hijo. Era frecuente verlo junto a la familia durante los Mundiales, por lo que llamó la atención que no aparecieran imágenes suyas durante el Mundial de Estados Unidos, más allá de la presencia de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Para el primer partido del Mundial, Lionel rompió en llanto al sellar su primer triplete y posteriormente se supo que era por el delicado estado de salud que atravesaba su padre. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, dijo al terminar el partido.

Antes de convertirse en una figura fundamental en la carrera de Lionel, Jorge Messi se formó como técnico químico y comenzó a trabajar en la fábrica Acindar durante la década de 1980. Según la biografía Messi, de Guillem Balagué, llegó a ocupar el cargo de gerente. También tuvo una relación con el fútbol desde joven, pues jugó como mediocampista en las divisiones inferiores de Newell’s, aunque terminó dejando esa actividad después de cumplir con el servicio militar.

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