Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 7 de agosto de 2026 mantiene bajo atención médica a Nelson Tapia, exarquero de Junior de Barranquilla y de la selección chilena.

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Según recogió Fútbol Red, el hecho se registró en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Retiro (Chile), en la región del Maule. Por causas que son materia de investigación, el vehículo que conducía el exfutbolista terminó impactando contra las barreras de contención de la carretera.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para prestar asistencia y posteriormente Tapia fue llevado a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones que sufrió en el accidente.

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La situación también derivó en una actuación de las autoridades, que establecieron que el exarquero se encontraba en estado de ebriedad mientras conducía. Por este motivo, fue detenido y quedó sujeto al procedimiento judicial correspondiente, según agregó el citado medio.

¿Cuál es el estado de salud de Nelson Tapia?

El exfutbolista permanece bajo observación médica por las lesiones derivadas del accidente. Los reportes conocidos después del siniestro señalan que se encuentra fuera de riesgo vital, aunque continúa en recuperación.

Mientras recibe atención, las autoridades chilenas adelantan las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del accidente y las responsabilidades que correspondan por la conducción bajo los efectos del alcohol.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso mientras Tapia avanza en su recuperación.

Nelson Tapia y su trayectoria antes de llegar a Junior

La carrera del exguardameta estuvo marcada principalmente por su etapa en el fútbol chileno y sus actuaciones con la selección nacional. Tapia fue uno de los arqueros habituales de Chile durante la década de los noventa.

Su participación más recordada con el combinado nacional ocurrió en el Mundial de Francia 1998, donde defendió la portería chilena durante la campaña del equipo en ese torneo.

Dos años después también hizo parte de la selección que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

En Colombia, Tapia es recordado por su paso por Junior de Barranquilla, club al que llegó en la última etapa de su carrera como futbolista profesional.

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