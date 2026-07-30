Por: Gol Caracol

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Junior se despidió de forma temprana de la Copa BetPlay 2026. El ‘tiburón’, que es el vigente bicampeón del fútbol de nuestro país, sufrió una dolorosa eliminación en el certamen que reúne a los clubes de la A con los del torneo de ascenso. Fue el Barranquilla FC, escuadra que ‘surte’ con sus talentos al ‘tiburón’, el encargado de propinarle la ‘estocada’ a los dirigidos por Alfredo Arias. Su adiós de este campeonato no pasó desapercibido, que hasta en la prensa internacional, lo reseñaron.

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El ‘rojiblanco’ perdió en la tanda de los penaltis 5-3 con los ‘rojos de Curramba’, luego de empatar 5-5 en el global en una definición de infarto y con polémica en el Romelio Martínez. Sebastián Guerra, arquero del Barranquilla, fue la gran figura del duelo de vuelta por la Fase 1B, al atajar un penalti y convertir el cobro definitivo que dejó en silencio a los hinchas del Junior. En pocas palabras, el ‘tiburón’ fue eliminado por su ‘hermano menor’.

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La noticia de la derrota del Junior la replicaron en importantes diarios de Francia, España y hasta en Chile, detallando que el doble campeón en Colombia tuvo un duro revés con su equipo filial.

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“Junior, bicampeón defensor de la Primera División, fue eliminado por su propio equipo de reserva en la Copa de Colombia”, ese fue el titular del informe en importante medio francés, ‘L’ Équipe’.

En uno de los apartados del informe de este medio precisaron que el ‘tiburón’ “vivió una noche de pesadilla en el Romelio Martínez enfrentándose al Barranquilla FC, un equipo de Segunda División que suele ser su filial”, agregando que “Junior no estuvo a la altura de las expectativas. Desorganizados, sin inspiración en el ataque y con una defensa inestable” y siendo “superados por un rival con jugadores más jóvenes, disciplinados y decididos”.

Esto dijeron en España y en Chile de la eliminación de Junior de la Copa BetPlay

Por su parte, en la página web de la ‘Cadena Cope’ de España, el titular fue el siguiente: “Hito histórico en Colombia: un filial elimina a su primer equipo en un enfrentamiento de Copa a doble partido”.

“El Junior FC ha quedado eliminado por su filial, Barranquilla FC, en la Copa BetPlay Dimayor en la madrugada de este jueves. Este hecho se ha convertido ya en historia del fútbol colombiano porque es la primera vez que un filial elimina a su primer equipo”, complementaron.

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Mientras que en ‘TNT Sport’ de Chile, el encabezado fue: “Tachado de vergonzoso: Junior de Barranquilla fue eliminado por su filial en la Copa Colombia”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Junior de Barranquilla?

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias se enfocan en lo que será la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026. El ‘rojiblanco’ recibirá en el Romelio Martínez a Millonarios, en un partido donde deberá imponerse luego de haber perdido en la primera fecha con Tolima en Ibagué, y de la eliminación de la Copa Colombia.

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