Este martes, 21 de julio, luego de lo que fueron las vacaciones para los equipos colombianos por el Mundial 2026, Atlético Nacional jugará su primer compromiso del segundo semestre, cuando se mida a Tigres en su debut de la Copa Colombia.

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Sin embargo, este es un compromiso atípico para el equipo antioqueño debido a que por lo que ocurrió en la final del año pasado frente a Medellín, en la que la violencia fue protagonista, recibió una dura sanción, así que no jugará ni en el estadio que habitualmente compite ni con aficionados.

Por eso mismo, el equipo tomó la decisión de jugar este encuentro en el estadio Cincuentenario, que está ubicado cerca al Jardín Botánico de la ciudad.

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Ahora, además del estadio y la falta de público, el equipo anunció que hay tres jugadores muy importantes que no estarán disponibles para este encuentro: Alfredo Morelos, Christian Arango y el mediocampista Rivero.

Morelos, según informó el equipo, cuenta con una intoxicación alimentaria, por lo que se espera que regrese a los entrenamientos este martes para ponerse a punto de cara al inicio de la Liga BetPlay.

Arango, por su parte, tiene una “fatiga muscular en el isquiotibial derecho”, por lo que regresará a los entrenamientos conforme avance en su recuperación.

La situación de Rivero sí es más complicada, puesto que sufrió de una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho y por eso tendrá una incapacidad de ocho semanas. Es decir, regresaría hasta finales del mes de septiembre, lo que significa una baja muy importante para Lucas González.

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Más allá de esto, Nacional igual espera comenzar su temporada con el pie derecho, pues su primer compromiso oficial del segundo semestre será frente a Tigres este martes, 21 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

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