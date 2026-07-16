Franco Armani volvió a casa. Atlético Nacional confirmó oficialmente el regreso del arquero argentino con un emotivo video que recorrió su historia en el club y recordó la promesa que hizo años atrás de vestir nuevamente la camiseta verdolaga antes de retirarse.

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El guardameta, de 39 años, puso fin a su etapa en River Plate después de ocho temporadas repletas de títulos para cumplir el deseo de cerrar su carrera en el equipo donde se convirtió en leyenda. Su regreso era uno de los más esperados por la afición y finalmente se hizo realidad.

Durante su primer ciclo en Atlético Nacional, entre 2010 y 2017, Armani conquistó 13 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores de 2016, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes en la historia del club. Sus actuaciones lo catapultaron posteriormente al fútbol argentino y a la selección de su país.

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El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco. pic.twitter.com/1GANjEZQtm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 16, 2026

Sale David Ospina de Nacional

La llegada del arquero se produce después de la salida de David Ospina, por lo que asumirá el reto de defender nuevamente el arco verdolaga en una etapa cargada de expectativa.

Para muchos hinchas, el regreso de Armani representa mucho más que un fichaje: significa el retorno de uno de los máximos ídolos que ha tenido Atlético Nacional en las últimas décadas.

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