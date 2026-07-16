La canción de Marc Cucurella se convirtió en uno de los himnos más populares entre los aficionados de España, pero pocos saben que su origen no está en territorio español.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea tambien: Ídolo de Alemania enloqueció con la hinchada argentina: saltó y gritó como uno más por nueva final)

El cántico nació en Inglaterra poco después de que el lateral llegara a la Premier League y, con el paso del tiempo, fue adaptado hasta convertirse en un fenómeno viral que dio la vuelta al mundo.

La letra, con el humor característico de las gradas británicas, hacía referencia a su apellido, su abundante cabello rizado y algunos estereotipos españoles, como la paella y la cerveza Estrella.

Qué pasó con la canción de Cucurella

Todo cambió en agosto de 2022, cuando el tiktoker malagueño Adri Navarro, conocido también por su parecido físico con el futbolista, decidió adaptar el cántico al español.

CUCU CUCURELLA SE COME UNA PAELLA SALUDOS GLADIADOR pic.twitter.com/kW8IsCMtR4 — Gladiador Merval (@gladiadormerval) June 15, 2026

Además de traducir parte de la letra, añadió el verso que terminaría siendo el más recordado: “Haaland tiembla, que viene Cucurella. Haaland tiembla, toma una galleta”.

La canción ganó fuerza en TikTok durante los meses siguientes, pero alcanzó su mayor popularidad en la Eurocopa 2024. En medio de las celebraciones por el título de España, el propio Cucurella la cantó y la bailó junto a sus compañeros y los aficionados, incluso durante la multitudinaria fiesta en la plaza de Cibeles, convirtiéndola en uno de los símbolos de aquella conquista.

* Pulzo.com se escribe con Z