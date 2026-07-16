En una imagen que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, el exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger apareció festejando junto a hinchas argentinos después de que la selección ‘Albiceleste’ venciera 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y se clasificara a la gran final.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así celebró Argentina su paso a la final del Mundial: una marea humana se tomó el Obelisco)

El momento, captado en video y compartido por el propio Schweinsteiger en Instagram, muestra al campeón del mundo de 2014 saltando y celebrando como uno más entre la marea albiceleste.

Acá, el video de lo sucedido:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger)

El partido, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, fue dramático. Inglaterra se puso en ventaja, pero Argentina logró una remontada heroica con dos goles en los minutos finales: uno de Enzo Fernández al minuto 85 y otro de Lautaro Martínez en el tiempo de adición.

Lionel Messi, figura del encuentro, participó en ambas jugadas de gol. Con este triunfo, la ‘Albiceleste’ avanzó a su segunda final consecutiva de Copa del Mundo y enfrentará a España el próximo domingo.

Lo que llamó especialmente la atención fue la reacción de Schweinsteiger. El mediocampista alemán, quien disputó 20 partidos en tres Mundiales y fue titular en 18 de ellos, tiene una historia particular con Argentina.

Participó en las eliminaciones de la Selección en Alemania 2006 (cuartos de final, por penales), Sudáfrica 2010 (cuartos de final, 4-0) y Brasil 2014 (final, 1-0).

A pesar de ese historial como “verdugo”, el exjugador del Bayern Múnich y Manchester United decidió sumarse a la fiesta argentina tras el pitazo final.

En su publicación de Instagram, Schweinsteiger escribió un texto con humor: “POV: Le ganaste a Argentina tres veces en Mundiales. Hoy: celebrás la clasificación a otra final junto a ellos”.

El video lo muestra en medio de la multitud, compartiendo la alegría con los hinchas que llenaron las calles y zonas aledañas al estadio en Atlanta.

Schweinsteiger, quien actualmente trabaja como comentarista para la televisión alemana, ha mostrado en varias ocasiones durante este Mundial su cercanía con los aficionados argentinos. Anteriormente, en junio, se viralizó otro momento en el que aceptó probar un mate ofrecido por un hincha en el estadio de Boston durante un partido. Su actitud distendida y respetuosa ha sido elogiada en redes y medios latinoamericanos.

* Pulzo.com se escribe con Z