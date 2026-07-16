El próximo domingo, 19 de julio, será la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre Argentina y España, que promete ser un gran compromiso debido al nivel mostrado por ambos equipos y porque vienen de ser campeones de Sudamérica y Europa, respectivamente.

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Para este encuentro hay mucha emoción por parte de los aficionados, ya que Argentina puede ser bicampeón Mundial, recordando que en Catar 2022 también ganó, mientras que España puede levantar su segundo título luego de 16 años.

Ahora, en ‘La roja’ hay cierta preocupación por lo que pasó en el último entrenamiento, en el que Lamine Yamal, una de las figuras de este equipo, se mostró con problemas físicos y sin la capacidad de entrenar con sus compañeros.

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De hecho, fue el periodista Guille Casquero, de As, quien tomó un video en el que se ve al joven jugador del Barcelona haciendo trabajo diferenciado y con una venda en su pierna izquierda.

Este es el video:

Según se ha conocido, el jugador tendría una sobrecarga en los isquiotibiales, que no sería de gravedad, pero el cuerpo médico está atento a la situación de cara a la final que se aproxima.

Cabe recordar que Yamal llegó con cierta molestia muscular a este Mundial, pues el pasado 22 de abril frente al Celta de Vigo sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y no jugó más hasta la Copa del Mundo, por lo que había dudas con su condición física.

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Por lo pronto, España y Argentina se mantienen atentos a esta situación, recordando que queda poco tiempo para la final, que será el próximo domingo, 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana) en la ciudad de Nueva York.

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