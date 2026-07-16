En la tarde de este miércoles, 15 de julio, la Selección Argentina hizo historia al clasificar por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo, pues en la semifinal que jugó en Atlanta derrotó de forma agónica a Inglaterra por 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, descontando Anthony Gordon para los ingleses.

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Así se vivió el gol de la victoria, en Las Narratones de Pulzo Deportes:

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Por eso mismo fue que la celebración por parte de los argentinos fue tan eufórica, puesto que Inglaterra es un rival que históricamente es complicado y hay una guerra detrás que nadie en el país sudamericano olvida, así que todo se dio de la mejor manera.

De hecho, esa guerra es la de las Malvinas, por lo que cuando se estaba celebrando los jugadores aprovecharon para mostrar una bandera que hacía referencia a este tema, que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Sin embargo, más allá del mensaje y demás, esto sería considerado como una falta grave, ya que tal como está estipulado en el reglamento Fifa, las selecciones no pueden enviar mensajes políticos en medio del campeonato.

Por eso le podría caer una complicada sanción al equipo ‘Albiceleste’.

De cuánto sería la multa para la Selección Argentina

Por esta situación, la Fifa podría sancionar a la Federación Argentina de Fútbol con una multa que ronda los 5.000 a los 22.000 dólares, dependiendo de qué tan grave considere la situación.

Además, si así lo requiere el Comité Disciplinario, se podría aplicar una advertencia formal o incluso aplicar una suspensión a los jugadores involucrados en próximos partidos, que en este caso fueron Giovanny Lo Celso, ‘Cuti’ Romero, Lisando Martínez e incluso Leandro Paredes.

Cabe recordar que Argentina ya fue multado por esta misma situación en el Mundial de 2014, pero en esa oportunidad la multa fue mayor porque a la AFA le tocó pagar 33.000 dólares.

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Qué dijo el gobierno británico por esta situación

Ante esto, el gobierno británico le pidió a la Fifa una investigación para que se le ponga una sanción por esta situación.

Peter Kyle, secretario de Comercio del Reino Unido, dijo que esto fue “totalmente inapropiado. Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”.

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