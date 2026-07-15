La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató la euforia dentro del estadio. Minutos después del triunfo sobre Inglaterra, miles de hinchas comenzaron a llegar al Obelisco de Buenos Aires, donde protagonizaron una celebración multitudinaria que rápidamente se extendió por buena parte de la emblemática avenida 9 de Julio.

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(Vea también: Argentina, con aura mundialista, le remontó a Inglaterra y se metió a la final del Mundial)

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran una auténtica marea de camisetas albicelestes, banderas y bengalas iluminando la noche porteña. La multitud copó las calles mientras entonaba cánticos para la Selección y, especialmente, para Lionel Messi, uno de los grandes protagonistas del camino hacia la final.

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En medio del ambiente festivo también destacaron las pantallas gigantes instaladas en el centro de la ciudad, donde se proyectaron imágenes del capitán argentino y de la celebración del equipo tras asegurar su clasificación.

El Obelisco, como ya es tradición en los grandes éxitos deportivos del país, volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los aficionados.

Con el paso de las horas, la concentración siguió creciendo hasta ocupar varios tramos de la avenida 9 de Julio, dejando una de las postales más impactantes del Mundial 2026. Ahora, toda la ilusión de los argentinos está puesta en la gran final, donde la Albiceleste buscará conquistar un nuevo título mundial y seguir ampliando una de las épocas más exitosas de su historia.

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