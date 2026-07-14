España confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente y se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en el AT&T Stadium de Arlington (Texas). ‘La Roja’ ahora aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, de donde saldrá su rival por el título.

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La selección española dio otro golpe de autoridad ante uno de los grandes favoritos al campeonato y ratificó el dominio que ha construido sobre los franceses en los últimos años. Ya los había eliminado en las semifinales de la Eurocopa 2024 y protagonizado un vibrante triunfo en la Nations League 2025; ahora volvió a imponerse en el escenario más importante del fútbol.

Oyarzabal, el eje de España

El primer golpe llegó a los 22 minutos, cuando Mikel Oyarzabal convirtió desde el punto penal luego de una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal dentro del área. A partir de ese momento, España manejó los tiempos del compromiso, mientras Francia tuvo mayor posesión por momentos, pero careció de profundidad para inquietar con claridad el arco rival.

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En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente terminó de sentenciar la clasificación. A los 58 minutos, una gran combinación colectiva terminó con una asistencia de Dani Olmo para que Pedro Porro definiera el 2-0 definitivo.

España incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tanto de Lamine Yamal, que finalmente fue invalidado por fuera de lugar. Del otro lado, Kylian Mbappé, llamado a ser la gran figura francesa, tuvo una actuación discreta y nunca logró marcar diferencias frente a una defensa española muy sólida.

Más allá del resultado, España volvió a destacar por el funcionamiento colectivo. Rodri controló el mediocampo, Olmo manejó la creación, Yamal volvió a desequilibrar por las bandas y Oyarzabal respondió con un gol clave para abrir el partido.

España se prepara para la final del Mundial

Con este triunfo, España disputará su primera final mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó su único título hasta ahora.

Ahora, tendrá la oportunidad de sumar una nueva estrella frente al vencedor del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

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