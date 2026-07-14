La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Según informó A24, la Fifa y las autoridades de Estados Unidos prepararon un amplio operativo de seguridad para evitar cualquier incidente entre las aficiones durante el partido que se disputará este miércoles en Atlanta.

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El dispositivo contempla el despliegue de 1.200 policías y agentes especiales, quienes tendrán como principal misión impedir que las barras o grupos de seguidores de ambas selecciones coincidan en los accesos o dentro del estadio. A ellos se sumarán 600 integrantes de seguridad privada, para un total de 1.800 personas dedicadas exclusivamente al encuentro.

De acuerdo con A24, la magnitud del operativo es comparable a la que suele implementarse en un superclásico del fútbol argentino, una muestra del nivel de atención que despierta este compromiso por la histórica rivalidad entre ambos países.

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Aunque el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ha insistido en que “es solo un partido de fútbol”, el duelo tiene una carga simbólica que trasciende lo deportivo. Además de algunos de los enfrentamientos más recordados en la historia de los Mundiales, el contexto también está marcado por la Guerra del Atlántico Sur (Malvinas) de 1982, un episodio que todavía provoca sensibilidad entre muchos aficionados.

El reto será separar a las hinchadas de Inglaterra y Argentina

Uno de los mayores desafíos para la organización será intentar que los seguidores de ambas selecciones no compartan los mismos sectores del estadio.

Según explicó A24, la intención es ubicar a los aficionados argentinos e ingleses, especialmente, detrás de cada uno de los arcos para minimizar cualquier posibilidad de enfrentamientos. Sin embargo, la medida no será sencilla debido a que la mayoría de las entradas fueron vendidas con varios meses de anticipación y muchas cambiaron de manos a través de la reventa.

La organización confía en replicar lo ocurrido con otras selecciones durante el torneo, cuyos aficionados lograron agruparse espontáneamente en determinadas zonas del estadio. No obstante, por la expectativa que provoca este compromiso, el cumplimiento de ese objetivo dependerá también del comportamiento de los asistentes.

Con una final en juego y una rivalidad histórica de fondo, el Argentina-Inglaterra promete ser uno de los partidos más vigilados de toda la Copa del Mundo 2026.

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