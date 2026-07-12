El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Las cámaras captaron a Jude Bellingham dándole una nalgada a Erling Haaland durante una jugada a balón parado, en una escena que llamó la atención de los aficionados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Robaron a Noruega? Escándalo por gol de Inglaterra donde balón habría tocado cable de cámara)

La acción ocurrió mientras ambos futbolistas esperaban la reanudación del juego y provocó numerosas reacciones entre los seguidores, quienes recordaron la buena relación que mantienen desde su etapa como compañeros en el Borussia Dortmund.

Así fue el gesto de Bellingham con Haaland

En las imágenes se observa que Bellingham se acerca a Haaland y, en medio de la marcación, le da una nalgada antes de continuar con el desarrollo de la jugada.

Lee También

El momento fue captado por la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en distintas plataformas, donde aficionados compartieron el video y comentaron la escena.

Jude Bellingham dándole una nalgada Erling Haaland. pic.twitter.com/Y27bKo8Cyh — Indie 505 (@Indie5051) July 11, 2026

La amistad entre Bellingham y Haaland

Más allá de la rivalidad propia del compromiso, ambos futbolistas mantienen una buena relación desde que coincidieron en el Borussia Dortmund. Y eso se vio en el desarrollo de la jugada, ya que el noruego lejos de molestarse soltó una risa al ver que era su amigo.

Durante su paso por el club alemán compartieron vestuario y forjaron una amistad que, según interpretaron numerosos usuarios en redes sociales, quedó reflejada en ese intercambio durante el encuentro.

Inglaterra avanzó a las semifinales del Mundial

Más allá del episodio viral, Inglaterra se impuso a Noruega y consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial, donde enfrentará a Argentina por un lugar en la gran final.

(Vea también: [Videos] Semifinal Argentina-Inglaterra ya se pelea fuera de la cancha; hinchas se agarraron a puños)

El curioso gesto entre Bellingham y Haaland terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del partido y volvió a demostrar la cercanía que existe entre dos de las principales figuras del fútbol europeo.

* Pulzo.com se escribe con Z