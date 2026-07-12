La clasificación de Inglaterra a la fase final del Mundial 2026 quedó marcada por una inesperada controversia entre Jude Bellingham y el seleccionador Thomas Tuchel. Aunque el equipo aseguró su boleto tras vencer a Noruega y dejar eliminada a la selección de Erling Haaland, las declaraciones posteriores al encuentro evidenciaron diferencias entre el jugador y el entrenador.

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La polémica comenzó después de que Tuchel defendiera el rendimiento de Inglaterra frente a las críticas recibidas por el funcionamiento del equipo. Sin embargo, el técnico también hizo observaciones sobre el nivel mostrado por sus dirigidos, comentarios que no habrían caído bien dentro del plantel.

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Consultado sobre las palabras del entrenador, Jude Bellingham respondió con un mensaje que fue interpretado como un reproche hacia Tuchel. “Tal vez, pero tal vez él no sabe cómo es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un equipo fácil de jugar contra”, afirmó el volante del Real Madrid, al destacar la dificultad que representó enfrentar a Noruega.

El mediocampista defendió el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que el contexto del partido debía tener mayor peso al momento de evaluar el desempeño de la selección inglesa. Para Bellingham, el equipo supo adaptarse a un rival exigente y consiguió el objetivo principal, que era avanzar en el torneo.

Finalmente, el internacional inglés hizo un llamado a mantener la unidad del grupo de cara a la Final Four del Mundial 2026. “Creo que hemos intentado crear un ambiente positivo; deberíamos continuar con eso en la Final Four. No puedo elogiar lo suficiente a los chicos. No vas a ganar cada partido con el balón y hacer 1.000 pases. Y a veces tienes que ganar desde el trabajo duro, y lo hicimos otra vez esta noche”, concluyó.

“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? CAPAZ NO SABE LO QUE ES JUGAR EN ESTAS CONDICIONES contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. Hay que tratar de crear un ambiente positivo”. Bellingham, contra su DT. 🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3UYF4hMcqf — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

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