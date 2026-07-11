El partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Noruega, disputado en el Hard Rock Stadium, quedará marcado no solo por la victoria inglesa por 2-1 en tiempo extra, sino por una fuerte controversia arbitral en el primer tiempo que involucró un elemento inusual: un cable de cámara de transmisión.

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Todo ocurrió en el minuto 45+2, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Noruega tras el gol de Andreas Schjelderup. El portero noruego Orjan Nyland sacó desde la puerta. Según las imágenes retransmitidas y analizadas por múltiples cadenas, el balón pareció impactar contra uno de los cables que sostienen la cámara aérea (conocida como ‘spider cam’) suspendida sobre el campo.

Esto habría alterado su trayectoria, haciendo que cayera más corto de lo esperado y permitiendo que Gordon recuperara el balón para Inglaterra. En pocos pases, el esférico llegó a Jude Bellingham, quien definió con un potente disparo bajo al palo lejano para el empate 1-1.

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🚨💥 ¡Ojo a las imágenes al descanso del Noruega – Inglaterra! ▪️ Los noruegos indicaron al colegiado que el balón había golpeado en el cable de la spider cam en el gol de Bellingham. ❌ De ser así, el gol sería ilegal. ❓ Sin embargo, con las imágenes es imposible de saber. pic.twitter.com/6LP6WeCXQb — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 11, 2026

Inmediatamente después del gol, los jugadores noruegos estallaron en protestas. Nyland golpeó el césped con frustración, Erling Haaland y otros compañeros señalaron hacia arriba indicando el cable, y el cuerpo técnico, incluyendo al asistente Kent Bergersen, confrontó al árbitro francés Clément Turpin.

Según las reglas del fútbol, si un balón toca un objeto externo (como equipo de transmisión no perteneciente al juego), se debe detener la acción y reiniciar con un balón al suelo (‘drop ball’) para que ambos equipos compitan por la posesión de manera neutral. No hubo revisión del VAR en ese momento.

La polémica se encendió en redes sociales y medios internacionales. Muchos aficionados argumentaron que el gol no debió subir al marcador, calificándolo de “escándalo” o “asistido por la cámara”.

¿Qué respondió la Fifa?

Ante el revuelo, la Fifa emitió un comunicado oficial. “Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el ‘Connected Ball’ no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, afirmó Fifa Media.

Acá, el video compartido por la Fifa:

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the ‘heartbeat of the ball’ when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

La organización confió en los datos del balón inteligente con tecnología Adidas, que registra impactos, y mantuvo el gol como válido. No se proporcionaron imágenes o gráficos detallados del sensor en el comunicado inicial, lo que generó aún más debate sobre la transparencia tecnológica.

Inglaterra avanzó a semifinales tras el triunfo en tiempo extra (con otro gol de Bellingham), mientras Noruega se despidió de su primer Mundial en 28 años.

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