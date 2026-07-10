Después de convertirse en el héroe de Suiza frente a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, Gregor Kobel reveló uno de los hábitos más curiosos de su preparación antes de cada compromiso.

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(Vea también: Los penales nos sacaron otra vez: Colombia cayó ante Suiza y se despidió del Mundial 2026)

El arquero del Borussia Dortmund contó al medio suizo Blick que acostumbra untar vaselina en sus guantes para mejorar el agarre del balón.

Eso sí, Kobel aclaró que no se trata de una práctica exclusiva suya, pues varios guardametas también recurren a este método cuando las condiciones climáticas complican el control del balón.

La intuición, el otro secreto del arquero que dejó afuera a Colombia

Más allá del detalle de la vaselina, el guardameta aseguró que su principal herramienta en las tandas de penales es la intuición.

A diferencia de muchos arqueros que consultan hojas con información sobre los cobradores rivales, Kobel prefiere combinar algunos datos estadísticos con la lectura del momento.

“Nunca lo he hecho. Me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante”, afirmó.

Esa confianza quedó demostrada frente a Colombia, cuando adivinó el cobro del Cucho Hernández y logró la atajada decisiva para que Suiza avanzara a los cuartos de final.

Kobel llega inspirado al duelo contra Argentina

El arquero de 28 años asumió definitivamente la titularidad de Suiza tras el retiro internacional de Yann Sommer y se ha consolidado como una de las figuras del Mundial.

Luego de recibir tres goles en la fase de grupos, mantuvo su arco invicto tanto frente a Argelia como ante Colombia en las rondas de eliminación directa. Además, acumula 16 atajadas en el torneo.

Ahora tendrá una prueba aún mayor cuando enfrente a Argentina en los cuartos de final. Kobel incluso reveló que llevó ocho pares de guantes al Mundial, uno para cada posible partido, convencido de que Suiza podía llegar hasta la final.

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