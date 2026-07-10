Uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 fue el mediocampista Gustavo Puerta, quien a sus 22 años mostró un gran nivel, liderazgo y capacidad de manejar los hilos del partido, quitándole incluso la titularidad a Richard Ríos, quien era uno de los más importantes para Néstor Lorenzo.

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Por eso mismo y el nivel mostrado a lo largo de la temporada con Racing de Santander, equipo con el que consiguió el ascenso a la primera división española, se le abrió el mercado, por lo que ya hay varios clubes interesados en contratarlo.

Uno de los que más había mostrado interés fue el Porto de Portugal, uno de los equipos más importantes de Europa, quien ya incluso había preguntado por las condiciones del jugador.

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Sin embargo, este club decidió no seguir con las negociaciones en las últimas horas. Así lo reportó el medio A Bola de Portugal, que explicó que más allá de ese interés, decidió no “iniciar las negociaciones”, por lo que se cayó una gran oportunidad para el colombiano.

No obstante, esta no es la única opción del colombiano, pues equipos de mucho reconocimiento como la Roma o incluso el Bologna también han mostrado interés en el jugador de 22 años, que surgió de Bogotá FC.

Cabe destacar que el jugador colombiano tiene contrato hasta 2029 con Racing de Santander y, según Transfermarkt, tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, por lo que podría dar el salto pronto a un equipo de mayor nombre y nivel.

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Cabe destacar que desde que aterrizó en Europa, Puerta ha pasado por el Bayer Leverkusen, con el que fue campeón de la Bundesliga, el Nuremberg, Hull City y recientemente con Racing de Santander.

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