Después de quedar en el centro de las críticas por la opción de gol que desperdició en los minutos finales de la prórroga frente a Suiza, Jaminton Campaz decidió pronunciarse públicamente.

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El futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que compartió el dolor por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 y aprovechó para enviar un llamado a quienes han reaccionado con ataques tras el resultado.

Campaz lamentó no haber podido darle la clasificación a Colombia

El mediocampista recordó que vestir la camiseta de la Selección era uno de sus mayores sueños y aseguró que representar al país en una Copa del Mundo será un recuerdo que conservará para siempre.

También agradeció el respaldo de los hinchas y de su familia durante el torneo, al tiempo que reconoció la frustración que dejó la eliminación.

Campaz afirmó que comparte el dolor de millones de colombianos por no haber podido seguir avanzando en la competencia y aseguró que dentro del grupo nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por la camiseta.

Además, expresó que dio todo dentro de la cancha y que volvería a hacerlo “una y mil veces” por Colombia.

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El gol que pudo cambiar la historia ante Suiza

Las palabras del jugador llegaron días después del partido de octavos de final contra Suiza.

Sobre el minuto 115 de la prórroga, Campaz tuvo una clara oportunidad para marcar el tanto que habría significado la clasificación colombiana, pero no logró concretarla.

¡¡ERA EL BOLETO A CUARTOS!! Increíble el gol que se perdió Jaminton Campaz frente al arco de Kobel para el 1-0 de Colombia en el final del alargue. pic.twitter.com/aw3UJGcsSj — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La jugada se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la eliminación y provocó una ola de críticas en redes sociales contra el futbolista.

Pese a ello, en su primera reacción pública prefirió centrar su mensaje en el agradecimiento, el aprendizaje que deja la derrota y la necesidad de mantener el respeto, incluso en medio de la frustración por la eliminación.

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