La dolorosa e inesperada eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, tras caer desde el punto blanco del penal contra Suiza, no solo dejó una profunda tusa en la hinchada, sino que decretó el final definitivo de una de las épocas más importantes del balompié nacional. Más allá del llanto y el trago amargo en el camerino, las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico tienen claro que el fútbol moderno no espera a nadie y que el camino hacia la Copa del Mundo de 2030 exige una revolución total en la plantilla.

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Llegó la hora de pasar la página y borrar de las convocatorias a un numeroso grupo de referentes que ya superaron la barrera de los 30 años, cuyos ciclos físicos y futbolísticos están completamente desgastados.

El principal sacudón se sentirá en la zona de creación, donde la magia parece haberse quedado sin gasolina. James Rodríguez, con 35 años a cuestas, y Juan Fernando Quintero, con 33, lideran la lista de salida. Pensar en sostenerlos para el proceso de 2030 es una utopía: James pisaría los 39 años y su historial de lesiones ya le pasa factura en la alta competencia, mientras que ‘Juanfer’ llegaría de 37 años, una edad en la que el exigente ritmo de ida y vuelta internacional resulta inalcanzable. A ellos se suma en el mediocampo Jefferson Lerma (31), un guerrero que lo dio todo en la marca pero cuyo despliegue físico empezará a entrar en un declive natural de cara al próximo cuatrienio.

La zona defensiva también sufrirá una poda masiva de jugadores que ya rozan el techo de sus carreras. Laterales experimentados como Santiago Arias (34) y Johan Mojica (33) cumplieron su labor, pero ya no tienen la velocidad necesaria para frenar a los extremos de élite mundial. En el centro de la zaga, Yerry Mina (31) ha visto mermado su nivel por constantes problemas musculares, mientras que Dávinson Sánchez (30) y Daniel Muñoz (30), aunque acaban de ingresar al club de los treintañeros, llegarían bastante maduros y con un desgaste acumulado insostenible a la cita de 2030, por lo que la renovación de la primera línea debe arrancar de inmediato.

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Finalmente, el arco colombiano cambiará de dueño de forma definitiva. Las dos murallas de los últimos años, David Ospina y Camilo Vargas, ambos con 37 años de edad en este 2026, cierran su ciclo con los honores bien puestos. Para el próximo campeonato del mundo tendrían 41 años, una cifra que obliga a la ‘Tricolor’ a buscar con urgencia nuevos talentos bajo los tres palos. Colombia no puede seguir viviendo de los recuerdos ni de los nombres que brillaron en el pasado; los penales ante Suiza demostraron que a este grupo de históricos se les acabó el tanque y que el recambio generacional no es un capricho, sino una obligación para volver a competir en la élite.

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