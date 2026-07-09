El Mundial no terminó de la mejor manera para la Selección Colombia, pues este equipo tenía mucha ilusión por lo que venía mostrando en el juego, pero frente a Suiza se perdió en la definición desde el punto penalti.

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Y es que en sus primeros juegos, el combinado nacional mostró un gran nivel, sobre todo en las victorias frente a Uzbekistán y Congo y el empate contra Portugal. Luego se venció a Ghana y por eso se creía que se podía seguir avanzando, al menos, hasta cuartos de final.

Sin embargo, en octavos se enfrentó frente a un muy complicado Suiza, desaprovechó las opciones claras que tuvo y al final quedó eliminado.

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De esta manera, de una vez el equipo nacional tomó un vuelo y regresó al país, en el que el recibimiento no fue caluroso ni afectivo por parte de los aficionados, también teniendo en cuenta que el vuelo aterrizó sobre las 3:00 de la mañana.

Es más, tal como pudo captar Win Sports, fue pequeña la delegación que llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, liderada por Néstor Lorenzo, que por ahora tiene su futuro en el aire.

🇨🇴⚽ “Me gustaría haber seguido, pero acá estamos. Dimos todo. Ningún reproche”. Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia. 📺Pégate a la pantalla de Win para ver #DespiertaWIN pic.twitter.com/eLLPUAH2cO — Win Sports (@WinSportsTV) July 9, 2026

“Me gustaría haber seguido, pero acá estamos. Dimos todo. Ningún reproche”, dijo Néstor Lorenzo en el aeropuerto.

Por su parte, varios jugadores tomaron conexiones para viajar a otras partes del país, recordando que la mayoría no viven en Bogotá, sino en la costa o Medellín, por poner unos ejemplos.

Lo cierto es que los futbolistas ahora tendrán tiempo de descanso, recuperación y vacaciones, puesto que la mayoría vienen de temporadas muy largas con sus clubes y apenas terminaron se sumaron al trabajo con el combinado nacional, por lo que ahora deben recuperarse para preparar la siguiente campaña.

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En cuanto a Lorenzo, estos días se analizará su futuro por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pues el presidente y algunos miembros quieren que continúe, mientras que otros quieren que salga para iniciar un nuevo proceso.

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