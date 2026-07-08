El camino de Neymar con la Selección Brasil no terminó de la forma que él soñaba, pues el pasado domingo, en octavos de final, el equipo sudamericano cayó frente a Noruega y quedó eliminado, una vez más, de forma prematura.

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De hecho, Neymar pudo ingresar en los últimos minutos de ese encuentro y marcó el gol del descuento para el 2-1 final, pero no fue suficiente para poder remontar y por eso quedó eliminado.

Esta fue una derrota que dolió porque era la última oportunidad del astro con la selección ‘Verdeamarela’, pero no pudo aprovecharla, recordando que en los cuatro mundiales que jugó salió en semifinal en 2014, octavos de final en 2018 y 2026 y en cuartos de final en 2022.

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Además, vale la pena destacar que Neymar viene afrontando muchos problemas musculares, pues desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en un compromiso contra Uruguay nunca pudo retomar su mejor nivel y se ha lesionado constantemente.

Es más, por eso mismo desde Brasil dicen que tomaría una complicada decisión.

¿Se retira Neymar del fútbol profesional?

Tal como informó el medio UOL Esporte, Neymar, quien ha pasado unos días en Florida desde que quedó eliminado del Mundial, estaría considerando muy seriamente retirarse del fútbol profesional por todo lo que ha tenido que vivir.

Es más, vale la pena destacar que Neymar tiene contrato hasta diciembre con Santos de Brasil, pero incluso rescindiría ese acuerdo para ya no jugar ningún partido como profesional más.

Es más, tan seria es la situación que incluso el papá del futbolista subió un post a sus redes sociales haciéndole una solicitud muy especial: “Mi petición para ti, Ney: sigue jugando al fútbol, por favor”.

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Por lo pronto, Neymar seguirá en unos días de descanso analizando cuál es la mejor decisión de cara a su futuro, pues por dinero no tiene problemas, pero sin duda su situación física sí ha sido delicada en los últimos meses y por eso daría un paso al costado.

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