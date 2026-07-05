En una de las fechas más esperadas del Mundial 2026, Erling Haaland marcó su sexto y séptimo gol en la competición, contra una Brasil que en el campo tuvo a Vinicius y a Neymar Jr.

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Después de unas cuantas frustraciones y de ser uno de los jugadores que menos había tocado la pelota, en el pase lateral del mediocampista Schjelderup llegó al cabezazo camuflado del vikingo para dar el primer descuento.

Fue así como la selección de Noruega empezó a sobreponerse en el marcador ante la selección latinoamericana que, aunque intentó adelantar líneas en varias ocasiones (como lo hizo con el cambio de Endrick) no llegó siquiera al empate en los primeros 90 minutos.

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DOBLETE DE ERLING HAALAND, EL MEJOR 9 DEL MUNDO. NORUEGA ELIMINA A BRASIL DEL MUNDIAL. pic.twitter.com/wCFrIkdSy9 https://t.co/lTX1npHC2i — MT2 (@madrid_total2) July 5, 2026

En los últimos minutos del partido, igualándose a Messi y Mbappé, ‘El Androide’ marcó su séptimo gol en el Mundial cerca del área y que no logró atajar Alisson Becker.

En un hecho histórico para la selección de Noruega, este 5 de julio el seleccionado dirigido por Ståle Solbakken clasificó a cuartos y se prepara para enfrentar al que salga ganador entre Inglaterra vs México.

Cabe resaltar que las oportunidades de Brasil no fueron pocas. Un penal errado de Bruno Guimarães a los 14 minutos del encuentro no logró desnivelar el marcador en los minutos legales.

Sin embargo, Brasil no se fue en ceros, pues un codazo de Ostigard a Casemiro dio el penalti claro que anotó Neymar Jr. en su única aparición en el Mundial 2026.

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