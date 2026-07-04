La selección dirigida por Gustavo Alfaro no alcanzó a hacer otra hazaña histórica y se despidió del Mundial 2026, luego de haber caído en los octavos de final contra Francia. Paraguay perdió 1-0 contra ‘les Bleus’ con un gol de penal de la estrella Kylian Mbappé.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque los dos veces campeones del mundo dominaron la inmensa mayoría de los tramos del juego, no tenían claridad para abrir el marcador. Los dirigidos por Didier Deschamps intentaron fiarse de la habilidad de Mbappé, Ousmane Dembelé y Bradley Barcolá, pero fueron totalmente bloqueados por la muralla defensiva de los guaraníes.

En algunas de las ocasiones que no lanzaban por fuera, los tiros a puerta se veían despejados por la brillante actuación del guardameta Orlando Gill, quien hizo lo posible por poner el cerrojo en su arco. Los sudamericanos hicieron la tarea y se fueron al descanso con igualdad a cero.

* Pulzo.com se escribe con Z