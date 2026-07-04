Mientras la Selección Colombia sigue recorriendo distintas sedes del Mundial 2026 y ya disputó partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City, miles de aficionados también están dejando una importante huella económica en los países anfitriones. Y, contrario a lo que muchos podrían pensar, el mayor gasto de los viajeros no está relacionado con las boletas ni con la compra de camisetas o recuerdos del torneo.

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Un informe de Visa Consulting & Analytics (VCA) reveló que los fanáticos provenientes de América Latina y el Caribe incrementaron significativamente su consumo durante la primera semana de la Copa del Mundo, convirtiéndose en un impulso para la economía de Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro de ese grupo sobresalen los colombianos, quienes, junto con brasileños y ecuatorianos, aparecen entre los viajeros que más dinero están moviendo durante el campeonato. De hecho, las transacciones internacionales realizadas con tarjetas Visa crecieron 31 % entre el 11 y el 18 de junio, comparadas con el mismo periodo de 2025.

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El estudio también encontró que Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá lideraron el flujo de visitantes hacia los tres países sede. Sin embargo, al revisar el volumen de compras efectuadas, fueron Brasil, Colombia y Ecuador los que registraron el mayor crecimiento, con un aumento del 39 % frente al año pasado.

Pero el dato más llamativo tiene que ver con la forma en que los aficionados están distribuyendo su presupuesto. Los mayores incrementos en el gasto no corresponden a entradas para los partidos ni a productos oficiales del Mundial. Por el contrario, los restaurantes encabezaron la lista con un aumento del 38 %, seguidos por el transporte, que creció 49 %, y los supermercados, con un alza del 16 %.

Las cifras reflejan que muchos viajeros están aprovechando la experiencia para conocer las ciudades anfitrionas, recorrer sitios turísticos, probar la gastronomía local y utilizar diferentes medios de transporte, generando beneficios para múltiples sectores económicos más allá del fútbol.

“Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico”, aseguró Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe, quien destacó que el impacto económico de los seguidores va mucho más allá de los estadios.

Otro aspecto que evidenció el análisis es el crecimiento de los pagos sin contacto. Las compras realizadas mediante la tecnología Tap to Pay aumentaron 55 % frente al año anterior, con Brasil, Colombia y Argentina como los países que más utilizan este método, impulsando la adopción de alternativas de pago rápidas y seguras durante eventos de gran magnitud.

(Ver también: ¿Quién es el hincha del Congo que no se mueve durante los partidos y se volvió viral en el Mundial 2026?)

En cuanto a los destinos, Estados Unidos concentró la mayor parte del gasto realizado por viajeros latinoamericanos durante el periodo analizado, seguido por Canadá y México. El estudio tomó como referencia las transacciones procesadas por VisaNet de consumidores de nueve países de la región durante la primera semana del Mundial y las comparó con el mismo lapso de 2025.

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