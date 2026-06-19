Uno de los mayores retos en los torneos deportivos internacionales, ya sea el Mundial o los Olímpicos, es el tema de la cultura, religión y más, ya que como llegan personas de todo el mundo, el choque puede ser bastante fuerte y eso puede ocasionar incluso problemas.

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Por ejemplo, en la noche del pasado miércoles, la Selección Colombia debutó en el Mundial 2026 contra Uzbekistán, por lo que había hinchada de ambas selecciones dentro del mítico estadio Azteca de la Ciudad de México.

Colombia ganó 3-1, por lo que en las graderías la fiesta fue completa, ya que los hinchas celebraron tomando cerveza, cantando, bailando y mucho más. Sin embargo, también algunos protagonizaron algunos hechos que molestaron a los uzbekos.

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Cuando terminó el encuentro, algunos aficionados que estaban en la parte alta del estadio comenzaron a tirar cerveza de la emoción, pero eso le cayó a algunos hinchas del equipo europeo y eso los molestó notablemente.

Así lo compartió un hincha de Uzbekistán, quien salió molesto del estadio porque más allá del resultado, aseguró que no hubo respeto de la hinchada colombiana con ellos.

“Hinchas de Colombia, ¿Qué es esto? No hay respeto con nosotros. Ustedes ganaron 3-1, ¿Qué más quieren de nosotros?. Nos llovía cerveza. Chicos, somos musulmanes. No cerveza, por favor. Más respeto”, dijo el hincha en un video que compartió en sus redes sociales.

Un aficionado de Uzbekistán se muestra indignado de la afición de Colombia por ser salpicado con cerveza. 🇺🇿🇨🇴 “Ustedes ganaron, ¿por qué no muestran un poco de respeto? ¿Nos tiran la cerveza? Esto no está bien, nosotros somos musulmanes”. ❌🍻 pic.twitter.com/pB8j9kMj8W — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 19, 2026

Y es que cabe recordar que los musulmanes no toman alcohol, pues el Corán establece esta restricción para proteger la salud, la lucidez y el bienestar social de los creyentes, evitando conductas destructivas o que impidan el rezo.

Sin embargo, eso es algo difícil de controlar, ya que igual en estos torneos el consumo de cerveza es masivo, ya que es la forma en la que los aficionados celebran y disfrutan en medio de un Mundial de fútbol.

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Más allá de esto, el comportamiento de los colombianos fue ejemplar, al punto de que los mismos mexicanos aseguraron que el ambiente en este compromiso fue incluso mucho mejor que el del primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica.

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