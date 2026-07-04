Aunque un gol suyo fue anulado y el arquero de Ghana le ahogó un grito de gol, Luis Díaz terminó siendo elegido como el mejor jugador del compromiso que aseguró la clasificación de la Selección Colombia, a los octavos de final del Mundial 2026.

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(Vea también: ¿Cómo quedaron los octavos de final del Mundial 2026 con clasificación de Selección Colombia?)

Sin embargo, en medio de la rueda de prensa luego de recibir la distinción, el atacante vivió un incómodo momento cuando le hicieron una pregunta en inglés y se puso nervioso.

Díaz evidenció cierta incomodidad, por lo que, entre sonrisas y algo de nerviosismo, pidió que las preguntas se hicieran en español y uno de los comunicadores que estaban representes le ayudó con la traducción.

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El instante quedó registrado por las cámaras y rápidamente empezó a circular en redes sociales. Una vez la entrevista continuó, el atacante habló del esfuerzo realizado por todo el equipo.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre la clasificación de Colombia?

Una vez la entrevista continuó en español, Luis Díaz destacó el trabajo que hizo la Selección Colombia para superar a Ghana, aunque dejó claro que el objetivo del grupo está lejos de cumplirse.

“No hemos ganado nada. Estos partidos son muy difíciles”, afirmó el atacante, quien pidió mantener la calma pese al paso a los octavos de final del Mundial.

El futbolista también resaltó el momento que atraviesa la ‘Tricolor’ y la confianza con la que el equipo afronta esta fase del campeonato.

“Lo positivo es que estamos jugando bien, nos sentimos cómodos”, señaló Díaz, quien fue elegido como el mejor jugador del partido tras la victoria 1-0 sobre Ghana.

🗣️ “No hemos ganado nada. Estos partidos son muy difíciles”. ⚽️ “Lo positivo es que estamos jugando bien, nos sentimos cómodos”. 🎙️ Luis Díaz tras la clasificación de 🇨🇴 a octavos de final del Mundial.@TecnoglassSA • @vpglobal1 • @droginglesa • @alcaldiabquilla… pic.twitter.com/wD2eeUnEkK — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 4, 2026

Finalmente, el delantero reiteró que Colombia deberá mantener el mismo nivel cuando enfrente a Suiza, buscando avanzar hasta los cuartos de final del Mundial 2026.

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